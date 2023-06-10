Мультяшная Enchanted Portals в стиле Cuphead получила новый геймплейный трейлер ©

Enchanted Portals получила новый трейлер в рамках летней демонстрации Future Games Show. В этом 2D-платформере вы играете за Бобби и Пенни, двух новичков-волшебников, которые застряли между измерениями из-за неудачи с книгой заклинаний. Вы можете играть в одиночку или в кооперативе для двух игроков, но в любом случае вам нужно быть готовым к серьезным испытаниям впереди.

В Enchanted Portals, созданной разработчиком Xixo Games Studio и издателем Perp Games, вы пройдете множество этапов в уникальных мирах, которые дуэт найдет в своем путешествии по разным измерениям.

Игра определенно передает серьезную атмосферу Cuphead, как в олдскульном мультяшном стиле, так и в движениях главных героев, размахивающих палочками. Похоже, что будет аналогичный уровень сложности, с многоэтапными битвами с боссами в каждом мире.

Однако по мере прохождения вы сможете разблокировать больше заклинаний и приемов, в том числе огонь и лед, магический пузырь, способный блокировать атаки, и даже метлу, на которой можно летать. Однако будьте осторожны, так как у врагов есть несколько собственных трюков, которые могут ограничить вашу способность прыгать или даже атаковать, если вы не будете осторожны.

Enchanted Portals должна выйти на ПК, PS5, Xbox Series X и Nintendo Switch в конце лета 2023 года.