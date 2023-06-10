Мультяшная Enchanted Portals в стиле Cuphead получила новый геймплейный трейлер

Enchanted Portals получила новый трейлер в рамках летней демонстрации Future Games Show. В этом 2D-платформере вы играете за Бобби и Пенни, двух новичков-волшебников, которые застряли между измерениями из-за неудачи с книгой заклинаний. Вы можете играть в одиночку или в кооперативе для двух игроков, но в любом случае вам нужно быть готовым к серьезным испытаниям впереди.
В Enchanted Portals, созданной разработчиком Xixo Games Studio и издателем Perp Games, вы пройдете множество этапов в уникальных мирах, которые дуэт найдет в своем путешествии по разным измерениям.
Игра определенно передает серьезную атмосферу Cuphead, как в олдскульном мультяшном стиле, так и в движениях главных героев, размахивающих палочками. Похоже, что будет аналогичный уровень сложности, с многоэтапными битвами с боссами в каждом мире.
Однако по мере прохождения вы сможете разблокировать больше заклинаний и приемов, в том числе огонь и лед, магический пузырь, способный блокировать атаки, и даже метлу, на которой можно летать. Однако будьте осторожны, так как у врагов есть несколько собственных трюков, которые могут ограничить вашу способность прыгать или даже атаковать, если вы не будете осторожны.
Enchanted Portals должна выйти на ПК, PS5, Xbox Series X и Nintendo Switch в конце лета 2023 года.
Она жива, ОНА ЖИВА!!!
Это не китайская студия?! Глаза вроде нормальные у героев, хотя складывается впечатление, что прям реплика Капхэда.
Вспомнил, оказывается не я один такой, проект еще 4 года назад пытался выйти на Кикстартер, но его преждевременно закидали помидорами за явное сходство, как визуальное и музыкальное, так и ряда механик.
https://www.playground.ru/misc/news/ispanskij_klon_cuphead_razozlil_igrokov-507399
Анимация в игре какая-то слишком деревянная. Не хватает подвижности для такого стиля.