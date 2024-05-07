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Final Fantasy 7 30.05.1998
Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.7 1 314 оценок

Final Fantasy 7 Rebirth использовала все возможности PlayStation 5 для улучшения частоты кадров в игре

monk70
Новости

В недавно выпущенной книге «Ультимания», как сообщает Shinra Archaeology Department, ведущий программист рендеринга Суичи Икеда прокомментировал код рендеринга Final Fantasy 7 Rebirth, подтвердив, что после ремейка его пришлось полностью переписать. Дополнительная мощность, предлагаемая PlayStation 5, в основном использовалась только для повышения частоты кадров.

Ведущий технический программист Final Fantasy VII Rebirth Томохито Хано также предложил несколько интересных технических моментов в вышеупомянутой книге. Хотя Unreal Engine 4 был основным игровым движком, использованным для создания игры, команда предприняла попытку включить некоторые полезные функции Unreal Engine 5.

Final Fantasy VII Rebirth доступна на PlayStation 5.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
SOLUS5678

Игра и вправду красивая.

0
luVol

С такими захеренными тенями? Я нигде таких убогих теней не видел могли бы вообще от них отказаться

0
moblin luVol

Тени всю жизнь были обузой приставок.

0