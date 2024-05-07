THQ Nordic анонсировала сборник Gothic Classic Khorinis Saga для Nintendo Switch

THQ Nordic анонсировала сборник Gothic Classic Khorinis Saga для Switch. Сборник включает в себя Gothic Classic и Gothic II Complete Classic, которые уже доступны для Switch. Сборник поступит в продажу 27 июня по цене $39,99 / €39,99 / £34,99 в качестве розничного эксклюзива.
Две культовые ролевые игры в одной коробке. Смертельные враги, которых еще предстоит победить. Несметные богатства, которые еще предстоит найти. Неразрывные узы, которые еще предстоит создать. Более 100 часов великолепной фэнтезийной RPG ждут вас в путешествии Безымянного героя. Откройте для себя Хоринис и его шахтерскую колонию в этом шедевральном сборнике Gothic Classic и Gothic II Complete Classic.
Релиз ремейка первой Gothic ожидается в 2025 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.
Неплохой "налог на портативность", в 10 раз дороже чем купить в стиме.
На Xbox ещё надо // Владислав Николаевич