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Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
9.2 2 168 оценок

THQ Nordic анонсировала сборник Gothic Classic Khorinis Saga для Nintendo Switch

butcher69
Новости

THQ Nordic анонсировала сборник Gothic Classic Khorinis Saga для Switch. Сборник включает в себя Gothic Classic и Gothic II Complete Classic, которые уже доступны для Switch. Сборник поступит в продажу 27 июня по цене $39,99 / €39,99 / £34,99 в качестве розничного эксклюзива.

Две культовые ролевые игры в одной коробке. Смертельные враги, которых еще предстоит победить. Несметные богатства, которые еще предстоит найти. Неразрывные узы, которые еще предстоит создать. Более 100 часов великолепной фэнтезийной RPG ждут вас в путешествии Безымянного героя. Откройте для себя Хоринис и его шахтерскую колонию в этом шедевральном сборнике Gothic Classic и Gothic II Complete Classic.

Релиз ремейка первой Gothic ожидается в 2025 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

4
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
nicomedes

Неплохой "налог на портативность", в 10 раз дороже чем купить в стиме.

2
Пользователь ВКонтакте

На Xbox ещё надо // Владислав Николаевич

-1