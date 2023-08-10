Мультяшный боевой платформер Enchanted Portals в стиле Cuphead получил новый трейлер и дату выхода

Весёлый и динамичный платформер, в котором вы управляете двумя молодыми волшебниками, Бобби и Пенни. Они случайно оказались в другом измерении и теперь должны найти способ вернуться домой и вернуть Волшебную книгу, которая была украдена злым колдуном. Вы можете играть в одиночку или с другом по сети или на одном экране.

Вы будете путешествовать по разным мирам, наполненным чудесами и опасностями. В этих мирах вам необходимо сражаться с различными боссами, используя свои волшебные способности и предметы. Вы также можете улучшать свои навыки и открывать новые заклинания. Игра имеет мультяшную графику в стиле Cuphead и яркое музыкальное сопровождение, которое подстраивается под каждую сцену.