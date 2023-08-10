Мультяшный боевой платформер Enchanted Portals в стиле Cuphead получил новый трейлер и дату выхода

Perp Games и XIXO Games Studio сообщили, что 6 сентября 2023 года вы сможете помочь Бобби и Пенни сражаться в экстремальных и сумасшедших битвах с боссами в напряженном 2D-платформере Enchanted Portals.
Enchanted Portals, которую сравнивают с Cuphead, рассказывает историю Бобби и Пенни, двух новичков-волшебников, застрявших между измерениями, которым придется столкнуться с многочисленными опасностями, чтобы получить Волшебную книгу и иметь возможность благополучно вернуться домой.
Enchanted Portals — это кооперативный 2D-платформер с запоминающейся музыкой, очаровательным старинным искусством и непрекращающейся комедией, которая будет держать вас в напряжении. Играете ли вы в одиночку или с другом, волшебство никогда не прекращается, а действие всегда динамично и причудливо. Присоединяйтесь к Бобби и Пенни в их поисках и узнайте, куда заведет вас приключение.