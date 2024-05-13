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Last Epoch 30.04.2019
Ролевая, Фэнтези, Кооператив
8.4 531 оценка

Первый крупный патч "Harbingers of Ruin" для Last Epoch выйдет 9 июля

AceTheKing
Новости

Недавно студия Eleventh Hour Games представила план грядущих обновлений для игры Last Epoch. Сегодня разработчики представили трейлер, а так же озвучили дату выхода первого предстоящего крупного обновления 1.1 под названием Harbingers of Ruin.

Студия планирует выпустить данное обновление 9 июля текущего года. В нем разработчики добавят в игру механику уклонения от ударов, новых сверхсложных боссов - Предвестника и Пинакла, а так же случайные стычки с немезидами.

Выход Last Epoch из раннего доступа состоялся 21 февраля. С тех пор новинка смогла превзойти по пиковому онлайну игры Path of Exile и Diablo IV в Steam.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
MORDORR

Что то не разберу никак; у сиреневого чувака сопли замёрзли?

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Александр Мотошвили

много гринда для получения эпичных предметов для макс урона и я не понял по окончанию компании главный злодей в ролике сказал, что у меня копье не благословенно до конца поэтому я и моя бригада спасались бегтством! что за черт

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