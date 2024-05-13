Первый крупный патч "Harbingers of Ruin" для Last Epoch выйдет 9 июля

Недавно студия Eleventh Hour Games представила план грядущих обновлений для игры Last Epoch. Сегодня разработчики представили трейлер, а так же озвучили дату выхода первого предстоящего крупного обновления 1.1 под названием Harbingers of Ruin.
Студия планирует выпустить данное обновление 9 июля текущего года. В нем разработчики добавят в игру механику уклонения от ударов, новых сверхсложных боссов - Предвестника и Пинакла, а так же случайные стычки с немезидами.
Выход Last Epoch из раннего доступа состоялся 21 февраля. С тех пор новинка смогла превзойти по пиковому онлайну игры Path of Exile и Diablo IV в Steam.
Что то не разберу никак; у сиреневого чувака сопли замёрзли?
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