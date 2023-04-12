Релиз кооперативного рогалика Endless Dungeon отложен до октября ©

Издатель SEGA и разработчик Amplitude Studios перенесли релиз Endless Dungeon с ранее запланированной даты 18 мая на 19 октября. В этот день игра появится на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC (Steam и Epic Games Store). А вот версия для Switch выйдет позднее. При этом ранний доступ будет доступен 17 октября для пользователей, оформивших предварительный заказ на цифровое издание «Последнее желание».

Мы благодарны и гордимся тем, что игроки с нетерпением ждут возможности поиграть в Endless Dungeon, — отметил в пресс-релизе генеральный менеджер и главный креативный директор Amplitude Studios Ромен де Вобер. — Отзывы, которые мы получили на наших сессиях OpenDev, доказали нам, что у нас действительно есть что-то особенное, и мы хотим взять дополнительное время, чтобы убедиться в том, что игра полностью раскрыла свой потенциал.

По словам представителя SEGA, дополнительное время позволит Amplitude Studios лучше отполировать проект. Студия будет работать над различными улучшениями, включая балансировку, мета-прогрессию, адаптацию для различных платформ и общую полировку.