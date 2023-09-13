Ролевая игра Enshrouded получит демоверсию в Steam в октябре ©

Keen Games сообщила, что Enshrouded примет участие в фестивале Steam Next Fest, который пройдет с 9 по 16 октября 2023 года, с демонстрацией первых нескольких часов игры.

Демо-версия будет включать часы контента и широкий спектр игровых возможностей, которые игроки смогут настроить в соответствии со своим личным стилем приключений: строительство, сражения, дружба с первым легендарным ремесленником, Кузнецом, исследование, терраформирование, снос, повышение уровня и более. В заранее определенной демонстрационной зоне нетерпеливые игроки смогут строить, сражаться и создавать предметы как в кооперативном, так и в одиночном режиме.

Начните свою демо-версию, когда Огнерожденные недавно пробудились в опустошенных землях Эмбервейла и построили Пламенные Алтари, которые помогут вам в поиске оставшихся богатств и руин, включая таинственный, затяжной туман, нависающий над землей. Разработчики особенно стремятся побудить новичков в жанре выживания попробовать бесплатную демо-версию, учитывая непринужденный подход Enshrouded к элементам выживания — вместо того, чтобы погибнуть из-за отсутствия профилактических мер, игроки могут обойтись и получить положительные эффекты от использования ресурсов, таких как еда и жилье. или отправляясь в деревни в поисках компаньонов и врагов NPC, чтобы их разграбить. Да, в демо-версии игроки могут даже войти в едкий туман, если почувствуют себя достаточно смелыми.

Демо-версия Steam Next Fest знаменует собой первый раз, когда игра станет доступна публике в преддверии ее запуска в раннем доступе Steam в четвертом квартале 2023 года.