Дебютный трейлер рогалика Erosion знакомит с уникальной механикой времени

На презентации Xbox Partner Preview состоялся анонс Erosion — рогалика-шутера, который выделяется своей нестандартной идеей: после каждой смерти героя проходит 10 лет внутриигрового времени, и мир меняется самым радикальным образом. Эта механика превращает каждое новое прохождение в уникальный опыт, где привычные локации эволюционируют вместе с сюжетом.

Разработчики приводят яркие примеры: обычная ферма может превратиться в поселение культистов, а владелец неприметного магазина — вырастить настоящую торговую империю. Изменения происходят не только в окружении, но и в персонажах, что создаёт ощущение живого и непредсказуемого мира, реагирующего на провалы игрока.

История Erosion строится вокруг поиска похищенной дочери героя. В отличие от отца, обладающего секретом бессмертия, она продолжает стареть после каждой неудачи игрока, что придаёт сюжету дополнительное эмоциональное напряжение.

Игрокам предложат широкий арсенал вооружения: от привычных пистолетов и луков до совершенно безумных вариантов — например, курицы, стреляющей яйцами. Более 100 навыков и модификаторов позволят экспериментировать со стилями игры и создавать уникальные билды.

Erosion выйдет на PC и Xbox в первой половине 2026 года. Проект уже доступен для добавления в список желаемого в Steam, где также подтверждён текстовый перевод на русский язык.