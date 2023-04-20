Escape Academy 13.07.2022
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Escape Academy: Complete Edition появится на Switch

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ltdx
Новости

Издатели iam8bit и Skybound Games, а также разработчик Coin Crew Games анонсировали Escape Academy: The Complete Edition для Switch. Дополненное издание игры выйдет в Nintendo eShop этой осенью и будет продаваться по цене 29,99 долларов.

Напомним, что дебют Escape Academy состоялся на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC (Steam и Epic Games Store) 14 июля 2022 года. Издание The Complete Edition включает в себя базовую игру, а также весь выпущенный после релиза контент и обновления.

Вдогонку к анонсу расширения платформенной географии разработчики опубликовали и трейлер.

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