Головоломка Escape Academy получит новый DLC 19 июня ©

Coin Crew Games подтвердила, что не только головоломка Escape Academy выйдет на Nintendo Switch осенью 2023 года, но и также получит второй DLC.

Второй DLC для Escape Academy называется Escape from the Past и является продолжением первого дополнения Take to the Skies. Этот новый контент появится 19 июня. Escape from the Past будет включать в себя пять совершенно новых уровней для разгадки, которые, по словам разработчика, предложат «свежий взгляд на любимый формат Escape Room».

Отправляйтесь в прошлое во втором дополнении Escape Academy, где вместе со старыми друзьями и ученицами Академии Сандрой Соланж и Илом Барнсом вам предстоит разоблачить злодея, желающего убить своего директора. После «несчастного случая» на спортивном мероприятии Академии Сандра и Угорь получают задание расследовать каждого из подозреваемых преподавателей, чтобы определить, кто убийца, и спасти школу.

Coin Crew Games (в партнерстве с iam8bit и Skybound Games) также подтвердили, что с момента выхода в прошлом году в игру сыграло более миллиона игроков на всех платформах, и недавно она получила награду Webby Award как «лучшая семейная, детская и образовательная игра», а также в категории «Головоломки, стратегии и викторины».