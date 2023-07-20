Авторы шутера Escape from Tarkov рассказали о новом оружии и других улучшениях в игре ©

Команда разработчиков из студии Battlestate Games продолжает совершенствовать свой амбициозный шутер с элементами выживания Escape from Tarkov, который послужил вдохновением для многих других проектов. Авторы игры готовят очередной массивный апдейт, который принесет в игру огромное количество изменений и полезных улучшений. Геймерам стоит ждать в ближайшее время появление нового арсенала оружия, переработку регистрации урона и отдачи со всех доступных пушек.

Представители Battlestate Games на днях провели прямую трансляцию, где раскрыли перед сообществом планы на будущую поддержку своего шутера. Как сообщили разработчики, 2023 год станет для Escape from Tarkov довольно насыщенным на выпуск различных исправлений и контентных нововведений. В проект хотят добавить то, что так долго просили игроки: быструю смену дополнительного оружия, кастомизацию СИБИ, переработку зоны бронирования, улучшенную систему попаданий и многое другое.

Чтобы дать полное представление о запланированных обновлениях для Escape from Tarkov, разработчики опубликовали дорожную карту будущих патчей до конца 2023 года:

Согласно опубликованной информации, уже в августе все сервера Escape from Tarkov будут вайпнуты, однако до этого момента шутер получит несколько полезных улучшений. Среди заявленных обновлений указаны ребаланс квестов, оптимизация и улучшение ИИ. Следующий вайп состоится уже в декабре, поэтому у игроков будет достаточно времени освоить новое оружие.