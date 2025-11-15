ЧАТ ИГРЫ
Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.5 2 530 оценок

Battlestate Games представила релизный сюжетный трейлер Escape from Tarkov

IKarasik IKarasik

Студия Battlestate Games представила новый сюжетный трейлер Escape from Tarkov, в котором показана полная завязка истории Таркова — конфликты, мотивы сторон и ключевые события, лежащие в основе всего повествования игры. Ролик опубликован в преддверии сегодняшнего релиза игры.

В трейлере раскрываются детали противостояния частных военных компаний, причины эскалации конфликта в Норвинской области, а также представлены персонажи, чьи действия запускают цепочку событий, приводящих к катастрофе в Таркове. Это первый столь цельный и кинематографичный взгляд на лор игры, который ранее подавался лишь фрагментами через документы, квесты и слухи внутри сообщества.

Полноценный релиз Escape from Tarkov ожидается сегодня в 14:00 по МСК.

Tiger Goose

Посмотрю сегодня стрим IXBT Games.

4
smallhell

Они делают хорошие новостные выпуски, но смотреть как Виталя играет просто больно.

4
SERGEY-SP smallhell

Это да верно!Ему только на свинье ездить!

hamshut

Дайте ссылку на ютуб. Ну что за мерзкий проигрыватель?! Просто писец.