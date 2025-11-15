Battlestate Games представила релизный сюжетный трейлер Escape from Tarkov

Студия Battlestate Games представила новый сюжетный трейлер Escape from Tarkov, в котором показана полная завязка истории Таркова — конфликты, мотивы сторон и ключевые события, лежащие в основе всего повествования игры. Ролик опубликован в преддверии сегодняшнего релиза игры.
В трейлере раскрываются детали противостояния частных военных компаний, причины эскалации конфликта в Норвинской области, а также представлены персонажи, чьи действия запускают цепочку событий, приводящих к катастрофе в Таркове. Это первый столь цельный и кинематографичный взгляд на лор игры, который ранее подавался лишь фрагментами через документы, квесты и слухи внутри сообщества.
Полноценный релиз Escape from Tarkov ожидается сегодня в 14:00 по МСК.
