Дорожная карта Escape From Tarkov подтверждает появление бронетранспортёров ©

Была выпущена предварительная дорожная карта для Escape From Tarkov, а разработчик Battlestate Games подробно описал настройки, технические исправления и новый контент, который появится в хардкорном шутере в версии 0.14.

Дорожная карта была опубликована на странице Escape From Tarkov в Facebook и содержала четыре ключевых обновления игры — два технических обновления, переход на игровой движок Unity 2021 и более масштабный выпуск контента.

Патч 0.13.0.5 — это первое подробное обновление, которое включает в себя исправление звуков выстрелов и взрывов, которые некорректно воспроизводятся на «коротких расстояниях». Обновление также будет включать переработку скайбоксов, изменения в работе гарнитур и исправление «визуальных проблем» с фонариками.

После этого Battlestate Games подтвердила, что будет портировать Escape From Tarkov на движок Unity 2021, что, по ее словам, «позволит внедрить новые технологии, направленные на оптимизацию и обновление графики».

Следующим ожидается выход еще одного технического обновления, патча 0.13.1.0, который внесет «фундаментальные» изменения в архитектуру игры. Для игроков это будет означать «постепенное увеличение» количества других игроков и ИИ, которые могут появляться в рейде, а также лучшую стабильность и регистрацию попаданий.

Последним обновлением, о котором будет подробно рассказано, является патч 0.14.0.0, который, скорее всего, появится во время следующего вайпа игры. Battlestate Games перечислила значительное количество нового контента, который будет добавлен сюда, включая расширение карты Streets Of Tarkov, которое также будет включать в себя новый БТР и босса для карты.

0.14.0.0 также добавит механику прыжков, чтобы помочь игрокам маневрировать своими персонажами, а также новое оружие и переработку квестов. Другие основные моменты включают переработку системы отдачи, расширение убежища, стрельбу через левое плечо и улучшенную систему использования укрытий.