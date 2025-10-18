Escape from Tarkov официально выйдет на консолях

Глава студии Battlestate Games Никита Буянов официально подтвердил, что хардкорный онлайн-шутер Escape from Tarkov будет выпущен на консолях. Заявление было сделано в видео, посвященном участию команды в выставке Tokyo Game Show 2025.

Несмотря на долгожданное подтверждение, Буянов не уточнил, на каких именно консолях появится игра, и не назвал даже приблизительные сроки выхода.

Это заявление стало неожиданностью для многих, учитывая предыдущие комментарии разработчиков. В апреле 2025 года на шоу Tarkov TV Буянов в шутливой форме ответил на вопрос о консольном порте, заявив, что сначала мы выпустим Escape from Tarkov на Game Boy. Это высказывание было воспринято сообществом как намек на то, что выход на консолях не является приоритетом для студии.

В видео с Tokyo Game Show 2025 Буянов также поделился планами развитие проекта после релиза. Разработчики планируют расширять вселенную игры, и начнут с работы над первым DLC под названием Жизнь Дикого. Кроме того, сразу после выхода игры ожидается несколько крупных ивентов.

Буянов подчеркнул, что не все игроки смогут сбежать из Таркова из-за высокой сложности миссий и квестов. Он отметил, что в игре будет четыре разные концовки, и достижение лучшей из них станет настоящим испытанием для игроков.

Студия также находится на стадии препродакшена других игр, связанных со вселенной EFT. Поклонникам Escape from Tarkov остается ждать дальнейших анонсов от Battlestate Games, чтобы узнать больше подробностей о консольной версии и будущем контенте.