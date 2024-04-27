Никита Буянов не сожалеет о выпуске издания Escape from Tarkov за 11 тысяч рублей, несмотря на скандал

На просторах Reddit появилась расшифровка интервью с главой Battlestate Games Никитой Буяновым, которое стало ответом на разгоревшийся скандал вокруг издания The Unheard Edition стоимостью 11 тысяч рублей или 250 долларов. Это событие всколыхнуло сообщество игроков Escape from Tarkov, жаждущих ответов и прояснения ситуации.
Комьюнити-менеджер Battlestate Games, скрывающийся под загадочным ником appl3z0r, подтвердил достоверность просочившихся в сеть ответов Буянова. Он приоткрыл завесу тайны, объяснив, что это закрытое интервью было организовано с целью прояснить позицию студии и предоставить игрокам эксклюзивные детали, которые помогут разобраться в мотивах принятия столь неоднозначного решения.
Несмотря на шквал критики и негодования, прокатившийся по игровому сообществу, Никита Буянов остаётся непоколебим в своей позиции. Он не считает ошибкой выпуск The Unheard Edition по столь высокой цене, что, безусловно, вызывает недоумение и вопросы у многих поклонников Escape from Tarkov.
Интригующим моментом стало обещание appl3z0r о грядущем выходе дополненной версии интервью, которая, возможно, прояснит некоторые нюансы и даст более полную картину происходящего. Он также призвал не рассматривать нынешнюю версию как официальную позицию Battlestate Games, что лишь добавляет загадочности и неопределённости в и без того напряжённую ситуацию.
Ещё немного других деталей из слитого интервью:
- Буянов с уверенностью заявляет, что у студии нет финансовых трудностей, и разработка Escape from Tarkov идёт строго по намеченному плану. Это заявление звучит как попытка развеять опасения игрового сообщества и подчеркнуть стабильность компании.
- Студия не считает ошибкой выпуск издания The Unheard Edition. Более того, Буянов объясняет это решение желанием понять, кто является истинным поклонником игры и готов поддержать её развитие. Также он подчеркивает, что никто не принуждает игроков к покупке.
- Battlestate Games обещает рассмотреть возможность снижения цены на The Unheard Edition для покупателей предыдущих изданий игры. Этот жест доброй воли может смягчить накал страстей и показать, что студия прислушивается к своим преданным фанатам
- Что касается кооперативного PvE-режима, о котором так мечтают многие фанаты, то его всеобщая доступность пока остаётся под вопросом. Буянов ссылается на технические сложности и высокую стоимость поддержки режима, что делает невозможным предоставление доступа всем желающим.
- Кроме того, Буянов намекает, что после официального релиза Escape from Tarkov разработчики могут сделать PvE-режим доступным для отдельной покупки. Эта новость, несомненно, порадует тех, кто жаждет кооперативного опыта, но не готов инвестировать в дорогостоящее издание.
Лохи крутятся, лавеха мутится.
Бизнес мутится, лавэха крутится, лох не вымерает, дело процветает
Еще бы ему сожалеть, прогрел тысячи игроков на покупку этих помоев
Вечный альфа-бета тест, за 11 тыс. вот это поворот.
Мечта Ubisoft - AAAAA проект так сказать
Мы не обосрались, мы так и планировали, не снимать штаны.
Главное что он на хомяках денег поднял и мерседес купил, а плакать они сколько угодно могут, деньги никто не вернёт
Ну свои эмоции от EOD, я отбил. Каппу брал, счас пока времени нет. Жду уже теперь релиза(которого не будет хахахаха).
Прощупывают, сколько еще можно выдоить с доверчивых.
А чо ему сожалеть? Лохи же донатят
Развод лохозавров как и сама игра))
То есть те, кто купил ещё на старте бетки за 5к не поддержали?
Это так, подачка в его видение
Произошла индексация лохов, получается.
Вот уж кого точно не жалко, так это игроков Таркова. Я бы на месте Баянова ещё пятёрку тысяч рублёв к цене добавил, чтобы стричь своих овец максимально стильно.
Стадо схавает
Я не игрок Escape from Tarkov, но меня тоже всполыхнуло)
Его аудитория схавает, ведь там одни скуфы как и в танчиках
У кого-то была схожая позиция, мол, только истинные фанаты купят это, не могу вспомнить у кого, тоже поток дерьма был
"Буянов с уверенностью заявляет, что у студии нет финансовых трудностей" - зато с жадностью и отсутствием совести там всё в порядке :))
Честно не интересно ПВЕ брал ради ПВП, ЕОД дал мне сэкономить много времени, купил бы этот пак но он не дает что то интересное
Буянов, не байти тут на покупку телеги навоза
А чо все всполошились то? Это же колекционка. Покупать никто не заставляет. Да и 11 рублей не такая уж и большая сумка. Есть колекционки, которые стоят много дороже и никто не воет.
Ну ты короче понял куда тебе идти...
Куда? Че не так то? Или нищеброды возмутились что им бесплатно за бета тест колекционки не прислали)?