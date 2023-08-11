Патч 0.13.5 для Escape From Tarkov приносит нового босса, пресеты снаряжения и многое другое

Сегодня вышел патч 0.13.5 для Escape from Tarkov, который принёс с собой нового босса, сменные пресеты снаряжения и многое другое. В то время как предыдущие обновления Tarkov были сосредоточены на улучшении технического опыта игры или добавлении на ее карту совершенно новых областей, это обновление носит более общий характер, добавляя новые вещи во множество разных областей.
Во-первых, есть новый босс, которого нужно победить. Кабан живет в автомастерской дополнения Streets of Tarkov, и он медлительный эксперт по пулеметам в бронежилете, поэтому его должно быть довольно сложно победить.
В этом обновлении также добавлена возможность сохранять и быстро экипировать пресеты снаряжения. Вы можете назвать свой пресет, сравнить его с другими и посмотреть, что он содержит и сколько он весит. Можно сохранить до 50 пользовательских наборов снаряжения, и вы также получите 15 базовых наборов, чтобы начать работу после создания своего персонажа.
Прочих улучшений и дополнений, возможно, немного меньше, но от этого не менее важных. Контейнеры, например, теперь появляются в случайных точках, и теперь можно быстрее менять свое оружие, дважды нажав клавишу оружия в кобуре. Мирное поведение ботов также было улучшено в ряде мелких аспектов, а группы враждебных ботов теперь должны быть «лучше организованы в бою».
Также было добавлено несколько новых видов оружия, в том числе штурмовая винтовка АК-12, новые легкие пулеметы и обрез. В этом обновлении Tarkov вы также найдете новые модификации оружия и модели снаряжения.
Ознакомьтесь с полными примечаниями к патчу Escape from Tarkov 0.13. по ссылке.
Escape from Tarkov доступна на ПК, где она находится в стадии бета-тестирования.
0.13 за 6 лет = 46 лет на полный релиз - кайф )