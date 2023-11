Авторы многопользовательского шутера Escape from Tarkov: Arena обещают не добавлять микротранзакции

В декабре 2023 года должен состояться релиз многообещающего сетевого шутера Escape from Tarkov: Arena от разработчиков из студии Battlestate Games. О проекте еще остается много неизвестного, но за его монетизацию уже можно не беспокоиться. Авторы игры заявили, что не собираются добавлять в Escape from Tarkov: Arena элементы микротранзакций.

Об отсутствии внутриигровых покупок в Escape from Tarkov: Arena стало известно от руководителя Никиты Буянова, который недавно дал интервью журналистам из GameSpot. Как отметил разработчик, команда не желает внедрять в шутер подобные элементы, которые в большинстве случаев только раздражают игроков и мешают развитию проекта. По мнению Буянова, Escape from Tarkov: Arena станет отличным дополнением к оригинальной Escape from Tarkov, и обе игры смогут существовать и развиваться параллельно.

Тем не менее в Battlestate Games подчеркнули, что они еще не до конца определились, как будет выглядеть дальнейшая поддержка Escape from Tarkov: Arena. Если для шутера будут выпускаться боевые пропуски или сезоны, они будут бесплатными для всех игроков.