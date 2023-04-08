Battlestate Games представили изображения карт в Escape From Tarkov Arena ©

Несколько месяцев назад Battlestate Games анонсировала Escape From Tarkov Arena, которая вместо того, чтобы быть своего рода дополнительным режимом знаменитого шутера, оказалась полноценной игрой, задуманной как спин-офф с игровым процессом, немного отличающимся от оригинала ритмом и характеристиками.

Escape From Tarkov Arena предлагает более быстрый и динамичный темп игры, с различными режимами и картами по очереди, а игровая механика больше ориентирована на немедленные и быстрые действия.

Некоторые элементы по-прежнему связаны с Escape From Tarkov, особенно в отношении использования оружия, движений и других характеристик игрового процесса, но динамика игрового процесса будет другой.

В любом случае, новые скриншоты, выпущенные Battlestate Games, показывают некоторые карты, которые можно исследовать в Escape From Tarkov Arena. Это, вероятно, не все карты, запланированные для игры, позже будет раскрыто больше.