Battlestate Games представили изображения карт в Escape From Tarkov Arena

Несколько месяцев назад Battlestate Games анонсировала Escape From Tarkov Arena, которая вместо того, чтобы быть своего рода дополнительным режимом знаменитого шутера, оказалась полноценной игрой, задуманной как спин-офф с игровым процессом, немного отличающимся от оригинала ритмом и характеристиками.
Escape From Tarkov Arena предлагает более быстрый и динамичный темп игры, с различными режимами и картами по очереди, а игровая механика больше ориентирована на немедленные и быстрые действия.
Некоторые элементы по-прежнему связаны с Escape From Tarkov, особенно в отношении использования оружия, движений и других характеристик игрового процесса, но динамика игрового процесса будет другой.
В любом случае, новые скриншоты, выпущенные Battlestate Games, показывают некоторые карты, которые можно исследовать в Escape From Tarkov Arena. Это, вероятно, не все карты, запланированные для игры, позже будет раскрыто больше.
Лол, то есть они не доделали даже оригинал, а тут спин-офф? Мэх
Какой оригинал? Проект находится в стадии Бета, не релиз... До которого еще даже неизвестно сколько осталось. Недавно был подкаст о том, что и как будет дальше с проектом. https://www.twitch.tv/battlestategamesru
Так про этот оригинал и речь. Тот который Escape From Tarkov...
Конечно удобно, разработчикам.
Просто продажи этого хлама упали, вот пельмень и суетится
рай для читеров
Рай для Буянова, особенно если введет скины, прокачку, премиумы и прочее за бабки.
Contract Wars is back! Но с таким сетевым кодом делать акцент на ПВП, это, конечно, интересно. Может что-то получится. Но я бы хотел расширение локаций, а не наоборот, как в этом проекте, где будут маленькие локи.
Самое главное "вовремя" когда уже давно есть куча других похожих проектов которые качественее и интереснее, пародия на ПУБГ продолжается.
Ну ничего первую игру не доделали и "новую" не доделают, главное бабла побольше срубить.
При чём тут ПУБГ, ты ещё с майнкрафтом сравни, марсианин! )))