Разработчики Escape from Tarkov: Arena подтвердили скорый релиз шутера

Разработчики из студии Battlestate Games провели очередную прямую трансляцию, где поделились важными новостями для поклонников популярного лутер-шутера Escape from Tarkov. Оригинальная игра в скором времени получит новый апдейт с улучшениями для игры, но куда интереснее было услышать о скорой дате выхода новой игры — Escape from Tarkov: Arena. Авторы пока не готовы назвать конкретную дату релиза многопользовательского шутера, но обещают его выпустить уже в следующем месяце.

На недавнем стриме представители Battlestate Games подтвердили слова генерального директора BattleState Games Никиты Буянова, который заявлял о выходе Escape from Tarkov: Arena в декабре. Проект действительно планируют выпустить уже в следующем месяце, и, кажется, все идет согласно первоначальному плану авторов.

Игроки, оформившие предзаказ или являющиеся владельцами премиального издания Escape from Tarkov, получат гарантированный доступ к новой игре. Пользователей обещают добавлять на серверы Escape from Tarkov: Arena волнами с разной периодичностью, чтобы отслеживать состояние серверов и другие технические моменты. Также владельцы предзаказа новинки получат уникальное снаряжение Рыжего из сериала "Хроники Рыжего".

Разработчики Escape from Tarkov: Arena обещают подарить игрокам напряженные и реалистичные перестрелки в привычном формате сетевых шутеров. Для обеих игр планируется долгосрочная поддержка и общий контент в виде оружия и экипировки.