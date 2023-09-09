Для Escape Simulator вышло бесплатное дополнение Portal Escape Chamber

Дополнение Portal Escape Chamber, разработанное Pine Studio с разрешения Valve, теперь доступно для игры в популярной кооперативной игре-головоломке Escape Simulator. В этом бесплатном новом DLC участники попадают за кулисы Центра компьютерного развития Aperture Science, где их ждет квест-комната в стиле портала. До десяти игроков могут войти в Портальную камеру побега, содержащую множество знакомых элементов, таких как кубы-компаньоны и ядра личности.
Томислав Подхрашки, технический директор и соучредитель Pine Studio, сказал:
«Создать что-то с помощью знаменитой ИС Portal от Valve — это сбывшаяся мечта, и для нас большая честь, что нам разрешено встроить это в наш собственный стиль. Мы надеемся, что игрокам понравится этот новый квест, оформленный в стиле Portal, и что они будут следить за новостями: этой зимой поклонники квестов могут ожидать еще больше интересных новостей!»
Portal Escape Chamber является частью дорожной карты Pine Studio на 2023 год. Ранее в этом году была представлена долгожданная VR-версия Escape Simulator. Этим летом кооперативная игра-головоломка также получила два бесплатных обновления: «Остров сокровищ» в пиратской тематике и захватывающий режим «Противостояние».
Страница Escape Simulator в магазине Steam: