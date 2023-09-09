Для Escape Simulator вышло бесплатное дополнение Portal Escape Chamber

Логическая игра от первого лица, в которую можно играть в одиночку или в кооперативе по сети.

Escape Simulator представляет собой эскейп-рум, в котором игрокам необходимо решить все пазлы и успешно покинуть помещение. Всего в игре доступно около 20 уникальных помещений, наполненных сложными головоломками. Окружение является полностью интерактивным. С любыми объектами можно взаимодействовать, беря их в руки и вращая в любой плоскости. Также в игре представлен редактор уровней, позволяющий создать свою квест-комнату, наполнив её различными задачами и пазлами.