VR-головоломка от первого лица Escape Simulator VR скоро выйдет на ПК в Steam ©

Издатель и разработчик инди-игр из Самобора (Хорватия) Pine Studio объявил, что VR-версия их кооперативного симулятора от первого лица Escape Simulator скоро появится на ПК в Steam.

Планы на Escape Simulator VR являются частью опубликованной сегодня дорожной карты Pine Studio, которая демонстрирует дополнительные планы на будущее, которые есть у разработчика в отношении совместной игры. Эта дорожная карта включает в себя больше контента, например две новые бесплатные комнаты и еще одно бесплатное обновление, которое будет выпущено этим летом.

Как показывает дорожная карта, это не все, что разработчики запланировали для Escape Simulator. Игроки могут ожидать чего-то большого в конце этого года, и Pine Studio также может сообщить, что они объединили усилия с различными известными игровыми брендами, чтобы создать новые захватывающие квесты для игроков. Первая из них выйдет в сентябре этого года. Более подробная информация об этих проектах будет опубликована в ближайшее время.

В основную игру и все дополнительные бесплатные комнаты, такие как «Мастерская Леонардо», а также ранее выпущенные DLC «Стимпанк» и «Дикий Запад», можно будет играть в виртуальной реальности. Более того, общественные комнаты также будут включены в VR-версию Escape Simulator. Это означает, что игроки смогут насладиться более чем 3000 комнат, созданных по индивидуальному заказу поклонниками игры.

Escape Simulator — это кооперативная головоломка с видом от первого лица, в которую вы можете играть в одиночку или вместе с другими. С момента выхода в октябре 2022 года в эту игру-головоломку сыграли почти 2 миллиона поклонников головоломок и квестов со всего мира.