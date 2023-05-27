Симулятор кофемагната Espresso Tycoon выйдет в начале июня на ПК ©

Espresso Tycoon, предстоящий инди-сим об управлении собственной кофейней от разработчика DreamWay Games и издателя PlayWay S.A., официально выйдет 7 июня 2023 года.

В анонсе был показан новый трейлер с обзором игрового процесса, в котором кратко рассказывается о настройке магазина, создании собственных рецептов кофе и латте-арта, обучении сотрудников и даже поливе декоративных растений. В игре будет как кампания, так и режим песочницы.

Espresso Tycoon будет доступна на ПК, информация о других поддерживаемых платформах пока не подтверждена.

В последнем трейлере показаны различные места расположения магазинов. Главной изюминкой, безусловно, является подводная кофейня, о которой разработчики рассказали в твите на прошлой неделе. Это создает более экзотический тон, который поможет придать Espresso Tycoon некоторую интригу.

Согласно официальной странице игры в Steam, в ней будет десять различных локаций и около тысячи декораций. В Espresso Tycoon присутствует сбалансированный уровень глубины, который должен понравиться поклонникам жанра. Она не слишком зациклена на декоре и клиентах.

Такие мелочи, как настройка музыки в магазине и сбор припасов с беспилотника, помогут выделить эту игру в насыщенном жанре. Есть также сервер discord, чтобы объединить ожидающих фанатов.