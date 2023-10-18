Анонсировано событие Круиз по Балканам для Euro Truck Simulator 2 ©

Разработчики из SCS Software приглашают всех в четверг, 19 октября, отпраздновать выпуск нового DLC Западные Балканы, приняв участие в мероприятии World of Trucks - Круиз по Балканам! Принять участие в этом событии можно, используя DLC Западные Балканы, DLC Дорога к Черному морю или оба!

Новое DLC Западные Балканы предлагает вам открыть для себя 30 прекрасных городов. Вместе с 30 уникальными городами из DLC Дорога к Черному морю это 60 удивительных городов, которые можно исследовать в этом событии!

Во время #CruisingTheBalkans вы исследуете красивые пейзажи и живописные маршруты мимо лесов, рек, гор и береговых линий, одновременно внося свой вклад в богатую экономику обоих DLC. Поскольку регион простирается так далеко, он поддерживает невероятно большое разнообразие животных. Здесь обитают серый волк, бурый медведь, лань и благородный олень, а также кудрявый пеликан, одна из крупнейших пресноводных птиц, которая любит питаться многочисленными видами рыб. Популярных у туристов черепах Германа также можно увидеть вблизи многих акваторий и рек.

Помимо захватывающей дух природы, Балканы также предлагают различные интересные экономические регионы. В своих путешествиях вы проедете через множество уникальных городов, промышленных зон и крупных морских портов, имеющих решающее значение для экономик стран. Дальнобойщики могут рассчитывать на изучение новых отраслей, таких как доставка караванов автосалонам, где люди воплощают в жизнь свои мечты о путешествиях на колесах.

Во время вашего путешествия по Балканам вы сможете увидеть множество точек обзора и достопримечательностей:

Дубровник, прибрежный город с впечатляющим мостом, откуда открывается потрясающий вид

Дуррес Марина, красивый порт

Приштина, живописный город с узкими улочками и небольшими магазинами

Сараево, исторический город с интересной архитектурой

Мост Тара, известное горное место с зиплайном

Как и в прошлых мероприятиях, вы можете использовать свой собственный прицеп.

Поскольку DLC Дорога к Черному морю и DLC Западные Балканы являются частью мероприятия #CruisingTheBalkans, где можно увидеть так много городов, у вас есть возможность достичь цели сообщества и до двух личных целей, по одной для каждого DLC. Достижение обеих личных целей, безусловно, будет того стоить, поскольку их награды в совокупности создадут невероятно красивую комбинацию покраски грузовика и прицепа!

Правила

Используя внешние контракты или внешний рынок, с профилем, подключенным к World of Trucks в Euro Truck Simulator 2, цель сообщества - проехать 300 000 000 км, доставляя грузы в или из любого города на Западных Балканах и/или в дополнении Дорога к Черному морю.

Это событие предлагает вам выполнить до двух личных целей:

Личная цель для DLC Западные Балканы: выполнить доставку как минимум в 15 уникальных городов или из них.

Личная цель для DLC Дорога к Черному морю: выполнить доставку как минимум в 15 уникальных городов или из них.

Все доставки для мероприятия должны находиться на расстоянии не менее 200 км и более.

Вы можете проверить, соответствовали ли ваши недавние поставки этим условиям, используя журнал учета в своем профиле World of Trucks.

Награды

Сообщество: когда цель сообщества, проехать 300 000 000 км, будет достигнута, а также если игрок также достигнет какой-либо личной цели, он получит украшение в кабину в виде далматинского пеликана в качестве предмета инвентаря Steam.

Для Западных Балкан: получите личное достижение World of Trucks и впечатляющую раскраску грузовика в стиле Nature's Embrace для ETS2 из инвентаря Steam.

Для Дорога к Черному морю: получите личное достижение World of Trucks и красивую раскраску прицепа ETS2 на тему «Объятия природы» из инвентаря Steam.

Примечание. Чтобы претендовать на награду сообщества, вы должны выполнить хотя бы одну личную цель в Euro Truck Simulator 2. Каждая награда будет предметом инвентаря Steam для Euro Truck Simulator 2. После завершения заберите свою награду на странице «События» в вашем профиле в World of Trucks.

Мероприятие завершится в среду, 20 декабря, в 02:59 по Москве.