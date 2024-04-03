Разработчики SCS посетили Грецию чтобы изучить все детали

Несколько месяцев назад несколько участников нашей карты Euro Truck Simulator 2 отправились в путешествие по Греции. Их поиски? Чтобы собрать ссылки и вдохновение для создания дополнения Greece для нашего #BestCommunityEver с максимальной точностью. Теперь мы взяли у них интервью об их поездке и о том, какую пользу она им принесла!

Команда состояла из Илоны, Майкла, Карины, Якуба, Дэвида и Артура. В течение восьми дней они путешествовали по Греции, от ее южных пределов до севера, исследуя острова, прибрежные участки и внутренние районы.

"Нашим первым пунктом назначения был более сухой и скалистый Крит. Климат отразился на архитектуре, которая изобилует балконами и лоджиями, затененными навесами. Греция поразила нас своим разнообразием, интересностью в культурном и историческом плане, множеством памятников и важных мест. Мы нанесли на карту некоторые из них более подробно, такие как Коринфский канал, монастыри Метеоры и мост Рио-Антирио. В рамках нашего путешествия мы также посетили оливковую ферму в регионе Мессения, где узнали больше о процессе производства оливкового масла, являющегося символом греческой кухни и культуры", - делится с нами Михал.

Величественные монастыри Метеоры, вероятно, были одним из любимых мест команды, с чем согласна Илона. "Что мне больше всего понравилось в Греции, так это вездесущий запах разнообразной растительности и самобытный ландшафт, который, я надеюсь, мы сможем передать в дополнении. Самой большой жемчужиной для меня, безусловно, были монастыри Метеоры", - говорит Илона.

Как подтверждает команда, это большое преимущество - увидеть страну своими глазами, прежде чем работать над внедрением этого в игру. "Было определенно полезно увидеть места, которые я собираюсь посетить, на карте вживую. Множество деталей, которые вы не замечаете на картах Google или которые не так бросаются в глаза, часто придают месту совершенно другое измерение и ощущение", - говорит Дэвид.

Начиная нашу экспедицию, вдохновленный ожиданиями, возникшими в ходе наших предварительных исследований, Якуб рассказывает историю путешествия команды по разнообразной местности Греции, в которую он влюбился.

"Когда мы проводили предварительное исследование, то увидели, что некоторые дороги, на которые мы обратили внимание, были не слишком привлекательными. Но после путешествия по стране я могу сказать, что был приятно удивлен. Проезжая через горные районы Греции, мы открывали великолепные виды, один за другим. Даже на дорогах между полями было на что посмотреть. Если бы мне пришлось выбирать одно запоминающееся место, то это был бы мост Рио-Антирио. Он простирается примерно на 2880 метров в длину и окружен горами и морем, небо затянуто темными зловещими облаками, сквозь которые проглядывает солнце. Тогда мы впервые увидели это, и это была драматическая сцена", - говорит Якуб.

Одна из причин, по которой мы посещаем эти страны лично, заключается в том, чтобы получить общее представление о них, которое было бы трудно получить с помощью интернет-исследований. "Одной из наших задач было посмотреть, какие типы домов наиболее распространены, чтобы мы могли выбрать все, что нужно сделать нашим 3D-художникам, чтобы наилучшим образом представить страну. И мы были очень удивлены, насколько это было сложно. Как правило, это непросто сделать, поскольку в каждой стране разные стили строительства и т.д., Но мы также узнали, что почти каждый отдельный дом отличается от других", - делится с нами Якуб.

Путешествие Артура по Криту не только открыло ему глаза на яркую жизнь средиземноморских островов, но и открыло богатые пейзажи и культурные особенности, необходимые для придания нашей игре подлинной аутентичности.

"Это открыло мне важные аспекты, которые нельзя упускать из виду в игре, которые я бы не заметил иначе, если бы не увидел их собственными глазами. Вы могли видеть, что жизнь в Греции во многом ориентирована на туризм и оливки, которые были абсолютно повсюду. Во время поездки я был очень удивлен тем, насколько отличаются север и юг Греции с точки зрения ландшафта. В более южных районах преобладали кустарники и оливковые сады, а на севере - леса и традиционные прямоугольные поля. Для меня общее сочетание моря, холмов и гор просто божественно, и я не могу дождаться, когда увижу, как это будет выглядеть в нашей игре", - рассказывает Артур.

Нам не терпится сообщить вам больше новостей о предстоящем расширении карты, поскольку она продолжает разрабатываться. Если вы с нетерпением ждете возможности путешествовать на грузовиках в этом дополнении к карте, обязательно добавьте дополнение к Греции в свой список желаний Steam.