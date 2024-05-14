Состоялся релиз обновления 1.50 для Euro Truck Simulator 2

Обновление 1.50 для Euro Truck Simulator 2 официально выпущено и готово к загрузке в Steam. Это обновление, наполненное исправлениями ошибок, изменениями и свежим контентом, обещает улучшенный опыт для всех игроков.

Изменения в программе рендеринга - (пока что она по-прежнему основана на DirectX 11 API)

Была добавлена новая функция - TAA, или временное сглаживание, которая отличается от других методов сглаживания, которые направлены на сглаживание изображений для уменьшения неровных краев или мерцания за счет рендеринга с более высоким разрешением. Вместо этого TAA использует временную шкалу, особенно предыдущие кадры, для расчета значений цвета, как если бы они были с более высоким разрешением, обеспечивая более плавный результат.

Каскадные изменения теней: плавный переход при наложении между каскадами, более плавные и лучше стабилизированные края теней.

Мягкие частицы: частицы и блики света плавно исчезают при приближении к геометрии, устраняя резкие пересечения для более четкого визуального восприятия.

Освещенный/затененный дым: частицы дыма с улучшенным восприятием объема и затенением от солнечного света создают более реалистичную и захватывающую атмосферу.

Дальние тени: вездесущие тени от удаленных крупных объектов, таких как производственные цеха, небоскребы и дорожные эстакады, с возможностью их отключения в меню настроек.

Оптимизированный расчет освещенности: Динамический свет оценивается за один проход, известный как кластерное освещение, что повышает производительность в ночных сценах.

Доработка пользовательского интерфейса

В обновленном дизайне используется более плоский, минималистичный дизайн с всплывающими подсказками и многоуровневой навигацией, что обеспечивает более легкий доступ. Для большинства экранов пользовательского интерфейса видимые изменения являются лишь развитием предыдущего внешнего вида, хотя в функциональном отношении было вложено много работы, чтобы сделать их более комфортными для работы с геймпадом или рулевым колесом, требуя меньше времени для доступа к клавиатуре.

Самым большим изменением является редизайн главного экрана, новая строка состояния, расположенная поверх множества различных экранов пользовательского интерфейса, ярлыки быстрого меню, новые шрифты, значки и многое другое. Результатом должно стать более четкое представление о разрешениях 2K и 4K, а все изменения будут способствовать более оптимизированному игровому процессу.

Переделка Швейцарии

Долгожданный проект Switzerland Rework дебютирует в версии Euro Truck Simulator 2 версии 1.50. Вы можете рассчитывать на полную переработку Швейцарии, включая ее крупные города, такие как Женева, Берн и Цюрих. Наряду с этими улучшениями, экономика была точно настроена, чтобы отражать реальность, включая такие дополнения, как шоколадная фабрика.

Но это еще не все: существенно модернизируется и дорожная сеть. Приготовьтесь перемещаться по недавно добавленным участкам автомагистрали A9 и сложной дороге N19. Более того, исполняя давнее желание многих дальнобойщиков, маршрут A40/E25 из Женевы в Аосту (Италия) обещает волнующее путешествие под величественным Монбланом.

Переделка Германии - Рейн

В версии 1.50 переработан Рейнский регион в рамках проекта Germany Rework. Всего было полностью перестроено четыре города - Дортмунд, Кёльн, Дюссельдорф и Дуйсбург. Обновлены не только города, но и их окрестности, так что весь этот регион был переосмыслен с нуля. Также добавлена часть автобана 3 от Кёльна до Франкфурта.

Демо-центр Scania

Демо-центр Scania в Седертелье, Швеция, который разработан в сотрудничестве со Scania, дебютирует в версии 1.50. Этот объект был создан в 1995 году и в реальной жизни служит нескольким целям. В основном Scania использует его для демонстрации своих грузовиков и автобусов. Ежегодно объект принимает до 14 тысяч посетителей, от университетов до инженеров, а также позволяет водителям с правами категории B опробовать автомобили Scania.

В игре у игроков будет возможность перемещаться по тщательно воссозданной тестовой трассе с асфальтовыми, лесными и гравийными дорогами, предлагающей разнообразные испытания на местности. Эта внутриигровая схема является точной копией настоящей в масштабе 1:1. Помните, что вам необходимо иметь дополнение «Скандинавия», чтобы иметь возможность посетить демонстрационный центр Scania.

Обновление для DLC Wielton Trailer Pack

В сотрудничестве с Wielton Trailers разработчики представляют новую серию прицепов Container Master в дополнении Wielton Trailer Pack. Это обновление оснащено сверхлегким и прочным шасси и имеет две длины для дополнительной универсальности.

Первым из них является Wielton Container Master NS3 P20 SL длиной 8305 мм (27 футов), специально созданный для безопасной перевозки контейнеров-цистерн для химикатов (ADR). Второй - это Wielton Container Master NS3 P40 SL, который предназначен для перевозки 40-футового контейнера или 2х20-футовых контейнеров. Оба этих прицепа также будут иметь ряд доступных опций.

Подсказки по опциям

Наведя указатель мыши на каждый параметр настройки, вы увидите полезную информацию, включая объяснения того, что делают эти параметры. Теперь вы без труда поймете назначение каждого настраиваемого параметра в настройках.

Система помощи при движении по полосе

После реализации различных функций помощи водителю следующим шагом стала разработка помощи при движении по полосе. Эта система более сложна, поскольку она должна хорошо работать с разными способами управления транспортными средствами. Особенно важно было обеспечить его правильную работу с рулевыми колесами с обратной связью по усилию, хотя это было непросто из-за возможных проблем, таких как петли обратной связи по усилию управления и других деталей.

Кроме того, ассистент движения по полосе имеет разные режимы, каждый из которых служит разным целям, что усложняет задачу. Теперь водители грузовиков могут просто включить его вместе с адаптивным круиз-контролем, позволяя грузовику больше управлять движением.

Журнал изменений:

Карта

Переработка в Швейцарии

Переработка в Германии - Рейнский регион

Демо-центр Scania

Транспортные средства:

Рестайлинг MAN TGX

Добавлена функция ассистента движения по полосе

Обновление DLC Wielton Trailer Pack

Пользовательский интерфейс:

Существенное обновление дизайна пользовательского интерфейса (редизайн главного экрана, постоянная строка состояния, быстрое меню, новые шрифты, иконки и многое другое)

Параметры настроек отображают информацию о том, что они делают

Визуальные изменения:

Улучшения в системе рендеринга

Добавлена функция временного сглаживания

Обновлены каскадные тени

Мягкие частицы

Освещенный / затененный дым

Дальние тени

Оптимизирован расчет освещенности

Добавлен ограничитель частоты кадров

Звук: