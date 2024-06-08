10 минут геймплея Sonic X Shadow Generations

Портал VGC поделился десятиминутными кадрами игрового процесса для предстоящей Sonic X Shadow Generations, в котором показаны зона Green Hill, битва с боссом Биолизардом и уровень Space Colony Ark.

Игра включает в себя ремастер оригинальной Sonic Generations и недавно ремастерированные версии 2D и 3D уровней с обновленными визуальными эффектами и бонусным контентом. Новый контент включает в себя совершенно новую кампанию Шэдоу, в которой подчеркиваются его мотивы и прошлое.

В этом выпуске будут представлены миссии по спасению Хаоса на каждом уровне и игровой процесс пинбола в Casino Nights Zone. Кроме того, «эксклюзивно для PlayStation, игроки, которые купят игру на PS4 или PS5, также получат бонусные расширенные анимации пролога с никогда ранее не виденными удаленными сценами». В игре также будет новый центральный мир для истории Шэдоу, вдохновленный Sonic Frontiers, где новые способности приведут к открытию новых секретов.

Sonic X Shadow Generations выйдет для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК в Steam и Epic Games Store 25 октября 2024 года.