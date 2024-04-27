Знакомство с командой разработчиков по будущему DLC Nordic Horizons

Поскольку разработка дополнения Nordic Horizons идет полным ходом, мы хотели бы воспользоваться возможностью и представить вам трудолюбивую команду, участвующую в создании этого нового дополнения для Euro Truck Simulator 2.

Мы надеемся, что вам понравится читать каждое из их сообщений, ведь все они написаны специально для вас, #Лучшеесообщество!

Доминик - продюсер

"Мой путь в SCS games начался задолго до того, как я присоединился к компании. Я работал над модами для карт для 18 WOS: Haulin' и Euro Truck Simulator 1. После окончания школы я решал, хочу ли я попробовать начать карьеру в сфере разработки игр в SCS, и я рад, что сделал это! Мои первые задания были связаны с DLC Italia, и мне было приятно учиться у более опытных коллег. В настоящее время я работаю продюсером, поэтому моя обязанность заключается в том, чтобы выпустить DLC как можно более качественно, но и как можно быстрее. Это непростая задача, если учесть, насколько обширную область мы пытаемся охватить. У нас отличная команда талантливых разработчиков, поэтому я уверен, что мы вас не разочаруем. Мне не терпится увидеть вашу реакцию и отзывы после релиза".

Петр - руководитель разработки дополнения для карты

"Привет. Меня зовут Питер, и недавно я отпраздновал свой 5-летний юбилей в SCS Software! Я начинал как младший дизайнер карт, помогая завершить дополнение "Дорога к Черному морю". Затем я продвинулся по службе, и мне представилась возможность стать одним из двух руководителей этого нового масштабного проекта, дополнения Nordic Horizons. Больше всего я получаю удовольствие от общения с моей супер талантливой командой и другими отделами для решения различных вопросов и задач. Мы надеемся создать красивые и обширные пейзажи, которые могут предложить северные страны, а также увлекательные гонки для игроков по всему миру".

Ведущий разработчик дополнения Иво - Карта

"Когда я стал частью команды SCS Map в 2018 году, для меня это было воплощением мечты. По мере того как я продвигался по служебной лестнице и становился очевиден гигантский размах проекта Nordic Horizons, мне представилась возможность стать одним из руководителей проекта, которой я с радостью воспользовался. Это позволило мне участвовать в проекте на этапе подготовки к производству, лично посетить самые северные уголки Европы, помогая формировать его и уравновешивая наше стремление включить каждый очаровательный уголок ландшафта (которых бесчисленное множество) в рамках наших масштабов, последовательности и производственных ограничений. Наша замечательная команда делает все возможное, чтобы запечатлеть потрясающую красоту и необъятность региона. От густых лесов до великолепных фьордов мы стремимся дать нашим игрокам ощущение езды на большие расстояния по малонаселенным районам и, таким образом, разнообразить их опыт виртуальных грузоперевозок. Запомните мои слова: это будет грандиозно!"

Андреа - Дизайнер карт

"Я присоединилась к SCS в 2022 году и с тех пор приобрела множество навыков, которые совершенствуются с каждым новым заданием. До сих пор я работала в основном с Финляндией и, изучив эталонные изображения для своих задач, хочу посетить эту страну в реальной жизни. Особенно в Лапландии, где я получил массу удовольствия, создавая прекрасные пейзажи, которые, я надеюсь, понравятся игрокам. Я так рада, что могу быть частью этой команды, зная, что это дополнение будет эпичным, и восхищаясь творениями моих талантливых коллег".

Эшли - дизайнер карт.

"В конце 2022 года я переехала из своего родного города и присоединилась к SCS, что стало одним из лучших решений в моей жизни. Тогда я оказалась в трудной жизненной ситуации, и SCS дала мне шанс подняться на ноги. Я всегда любила видеоигры, и возможность поработать над одной из них - воплощение моей мечты. Все мои коллеги - действительно классные и талантливые люди, с которыми мне нравится работать. Моя работа как дизайнера карт заключается в создании уменьшенных частей света, которые игрок может исследовать. Я всегда делаю все возможное, чтобы в каждом районе было интересно проезжать, а на окружающую среду было интересно смотреть. До сих пор я в основном работала над Финляндией, которую нахожу очень красивой. Хотелось бы мне побольше написать обо всем, над чем я работала до сих пор, но, к сожалению, это пока останется секретом. Я с нетерпением жду, как все отреагируют на дополнение, когда оно будет готово, поскольку я знаю, сколько страсти все вкладывают в его создание".

Майкл - Дизайнер карт

"Я был игроком и большим поклонником ETS2 задолго до того, как присоединился к SCS Software. Теперь, проработав здесь почти полтора года, я действительно могу сказать, что это воплощение мечты. Я участвую в дополнении Nordic Horizons с самого начала, и страны, в которых я работаю, - это Швеция и Норвегия. Одной из моих многочисленных задач в Швеции является строительство города Кируна, который известен своим железорудным рудником, а также тем фактом, что некоторые районы города перемещаются на восток, потому что город перегружен шахтами и медленно погружается в землю. Это сложный город, но я уверен, что игрокам он понравится. Это дополнение пока получается отличным, я не могу дождаться, когда мы покажем вам больше!"

Адам - дизайнер карт

"Я никогда не думал, что буду работать над играми, но вот я здесь, четыре года спустя. Раньше я работал в кондитерской, где подавал кофе, так что это интересная перемена. В настоящее время я работаю над дорожной сетью в Швеции и надеюсь, что смогу воздать им должное, поскольку пейзажи здесь великолепны. В прошлом году я также потратил несколько недель на изучение создания специальных транспортных маршрутов, так что с нетерпением жду возможности поработать над ними и для дополнения Nordic Horizons."

Люси - Дизайнер карт

"Я хотел работать над играми задолго до того, как закончил свое образование, и, хотя я не так уж много играл в игры в жанре симуляторов, я невероятно рад быть частью команды разработчиков карт SCS. После оказания помощи в завершении разработки дополнения для Западных Балкан, а именно к югу от Подгорицы и к северу от Баня-Луки, я рад возможности работать в основном в Швеции и Норвегии. Бесконечные виды на долины и фьорды завораживают в хорошем смысле этого слова, а извилистые горные дороги доставляют удовольствие. Я очень рад поделиться с игроками результатами нашей работы и надеюсь, что мы воздадим должное этим странам".

Мы надеемся, вам понравилось знакомство с членами команды разработчиков дополнения Nordic Horizons, которые усердно работают над созданием отличного дополнения для карты. Нам не терпится поделиться с вами подробностями их текущей работы в будущем. Если вы в восторге от предстоящего дополнения, обязательно добавьте его в список желаний Steam! До следующего раза, продолжайте в том же духе.