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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.4 815 оценок

По слухам, Ghost of Tsushima уберут из продажи в регионах, где невозможно официально зарегистрироваться в PSN

butcher69
Новости

Ранее считалось, что для игры в Ghost of Tsushima на ПК будет требоваться создание учетной записи PlayStation Network только для сетевого режима. Об этом заявили сам создатели игры Однако, судя по новой информации, ситуация может быть сложнее.

По информации от службы поддержки известного магазина цифровых ключей Green Man Gaming, Sony Interactive Entertainment ограничивает продажу PC-версии Ghost of Tsushima в регионах, где невозможно официально зарегистрировать учетную запись PlayStation Network.

Но на Reddit некоторые пользователи утверждают, что успешно приобрели Ghost of Tsushima на ПК в других магазинах, даже находясь в регионах, не поддерживаемых Sony. По их словам это быть может проблема только конкретно этого магазина.

На данный момент информация не получила официального подтверждения от Sony Interactive Entertainment.

Напомним, что релиз Ghost of Tsushima: Director's Cut на ПК состоится 16 мая 2024 года, а сегодня NVIDIA выпустила новый драйвер с поддержкой предстоящего экшена

-29
31
Комментарии: 31
Ваш комментарий
Fox Blue

Торент действует во всех регионах.

25
DenisVTR

Вот поэтому пк и является платформой N1. Что бы там не случилось, главное просто иметь интернет, а там без заморочек все решаемо. У меня ак стимовский так и остался с регионом в РФ, но игры покупаю, часть качаю, единственное что с диабло 4 не судьба, так как там реально нужно повозиться, а в остальном все гуд и что надо из новинок есть.

6
ДЕНИСКА_омск

Сони уникумы изобрели расовую сегрегацию, скоро головы начнут мерить недостойным своих Щидевров

20
SheriffKo

С каких пор отдельные регионы оказались привязаны к определенной национальности или расе? Выглядит, как случайный удар по самому себе.

-11
jax baron SheriffKo

там уже насчитывается блокировка чуть ли не пол планеты.

4
Janekste

Это да. Их PSN аж в целых 170 странах планеты недоступен. То есть 80% планеты не могут легально пользоваться сервисом. Нафига тогда вообще требовать привязку игры к PSN? Я понять не могу. Они там в Sony нормальные?

2
Slow Slade Snow Snake

На всякий случай, если кто-то вдруг подумал, что весь этот балаган прекратился

Спойлер
18
BAZKIN

Сони творит дичь: раунд 2

10
DenisVTR

Так они по полной конкурируют с Майкрософт. Правда не так как хотят геймеры, но конкурируют)))

0
UnrealisticGeoffrey DenisVTR

Да сони в принципе мелкософт за конкурентов не считает. Просто напомню, что жто мелкософт свои игры выпускает в пс сторе, да ещё и работают они там лучше, а не сони.

0
DenisVTR UnrealisticGeoffrey

Есть такое. Но как они друг за другом исполняют. Не удивлюсь если рокстар посмотрит на все это и по итогу выпустят гта6 сразу и на пк, мол ну их всех нафиг, надо бабло зарабатывать.

1
Cyberpadla 3077
10
Azok OsKveRniTEJI

Один хер с торрента скачаем, клали мы на какой-то там ПСН.

5
Real Slim Shady

То есть Ghost of Thusima без Китая?

2
Озверин

А могли бы обеспечить повсеместный доступ уже как-то. где прогресс?
достали со своими запретами.
21век... люди все не могут создать единое общество. че-то делят и натравливают стада друг на друга под видом экзистенциальных противостояний. средневековье.

2
Пользователь ВКонтакте

Ничё-ниче, игры Сони быстро появляются на торрентах, а если и защищат себя, то после такой подставы люди из принципа будут ломать их игры как можно быстрее // Андрей Китызин

1
MeduzaRUS

АХАХАХАХА

1
grisha830

Жесть

1
Челодой моловек 94

Палки в колеса самим себе) Не думал что доживу до скатывания PlayStation, сам был сонибоем в прошлой поколении

1
Raphtallia

Ну ладно, скачаем торрент, делов-то. Смешно конечно, что там за шизики у руководства?!

1
caliskan

Ну и ладно. Думал купить через Казахстан, но теперь точно не буду

1
Pop Egor90
1
Алан Битаров

Вполне в духе Sony. Вообще че то в этом месяце Sony и Microsoft сильно оподливились. Sony шизанула, Microsoft увидели и такие "А мы ни хуже" и тоже своего кала навалили.

0
жифорсник

Главное чтоб сранувы не было

0
saa0891

Думал что то годное, посмотрел прохождение даже качать нет желания хрень уровня Юбисофт.

0
Artery Kaulitz

Sony продолжают закапывать свою репутацию, молодцы

0
PavelDragon

С торрента никто не уберет :)

0
StingerV

Ты это не сглазь только

0
hamshut

Все правильно, в этих регионах скачают торент версию! Черти долбаные! Из принципа нельзя покупать их игры, пусть Запад и пендосы их покупают, а СНГ будет качать бесплатно)

0
StingerV

Не бзди зря, никто не отменял возможность начать сони сувать в игры дуню, учитывая что они прекрасно понимают что их игры хорошо на торрентах расходятся, а из за невозможности во многих регионах покупать их игры они могут спокойно поставить дуню, чтоб к игре имели доступ только те кто купили, а те кто и купить не могут не смогли получить игру вовсе, а взломщики либо долгие, либо редкие и не долгие, много игр не взломано с дуней, а взломщики исчезают безвести, так что орать про халяву тож так не стоит, чем больше орёшь что ты получаешь что то бесплатно, тем больше создатели продукта задумываются о том чтоб защитить свои продукты от потерояной прибыли или халявщиков, по сути если не показывать статистику пиратства и пиратить тише и более не заметно, то пиратство по сути исчезнет из полезрения, но увы пиратство просто массово и открыто о себе заявляет, где то пиратство когда всё делалось тихо и не заметно, все обнаглели и начали пиратство принимать как должное, будто бы кто то им должен на халяву что либо предоставлять, хакеры же ломают ради славы и денег, потому они не долгоиграющие в этой сфере и пропадают безвести после короткого времени, никто бесплатно прост отак ничег оне делает на постоянке, пару раз может волонтёрством занялись и далее надо на чтото жить и выживать, потому бесплатно не значит долго и всегда, всё когда то заканчивается. пиратство почти исчезло, далее может совсем стать худо для тех кто реально готов и мог бы купить но не может по каким либо другим не финансовым проблемам

0
Zloy_Parkur

It's a Sony

0