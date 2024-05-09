По слухам, Ghost of Tsushima уберут из продажи в регионах, где невозможно официально зарегистрироваться в PSN

Конец XIII века. Монгольская империя, словно неудержимая волна, сметает всё на своем пути, стремясь подчинить себе Восток. И вот, на горизонте появляется огромный флот под командованием Хотун-хана — коварного и безжалостного стратега, не знающего пощады. Цусима — последняя преграда, отделяющая захватчиков от основной территории Японии.
Первая атака монголов стала для защитников острова настоящим кошмаром. Превосходящие силы противника обрушились на них, словно цунами, сметая всё на своём пути. Казалось, что надежды нет, и Цусима обречена пасть под натиском врага.
Но среди хаоса и отчаяния нашёлся тот, кто не сломался, кто готов бороться до конца — молодой самурай Дзин Сакай. На его глазах был уничтожен почти весь его клан, но он не отступил, не сдался. В его сердце горит жажда мести и стремление любой ценой защитить свой народ и освободить родную землю.
Однако Дзин понимает, что старые методы здесь не сработают. Традиционный путь самурая, кодекс чести — всё это теперь лишь помеха. Чтобы победить монголов, нужно действовать иначе, стать непредсказуемым, неуловимым. Так рождается Призрак — беспощадный мститель, не признающий правил и ограничений.
Вам предстоит встать на этот путь вместе с Дзином. Отриньте всё, чему вас учили, забудьте о чести и справедливости — на войне все средства хороши.
Перед вами встаёт грозный и непредсказуемый противник — монголы, чья военная мощь и опыт не знают равных. В их распоряжении огромный арсенал смертоносного оружия, способного сокрушить любую оборону. Чтобы противостоять такому врагу, Дзину придётся не только полагаться на свои старые навыки, но и осваивать новые, неожиданные приёмы. Только так у него появится шанс спасти Цусиму и защитить её жителей от страшной участи.
Катана — ваш самый верный друг и союзник в этой борьбе. Возьмите её в руки и почувствуйте себя настоящим самураем, несущим смерть и разрушение в ряды врагов. Каждый взмах клинка, каждый удар должен быть выверен и точен, ведь цена ошибки — жизнь. Станьте мастером меча, и пусть враги трепещут перед вашим искусством.
Также не стоит забывать и о других способах борьбы. Лук — грозное оружие в руках умелого стрелка. Освойте искусство стрельбы, научитесь поражать противника издалека, не давая ему приблизиться. Станьте незримой угрозой, тенью, несущей смерть на своих стрелах.
Иногда прямое столкновение — не лучший выбор. Здесь на помощь приходят скрытность и хитрость. Станьте призраком, неуловимым и смертоносным. Нападайте из теней, сбивайте врагов с толку, заставляйте их в страхе озираться по сторонам. Используйте окружение в своих целях, заманивайте противников в ловушки, бейте в спину.
Стоит отметить, что путешествие Дзина — это не только сражения и смерть. Это ещё и возможность увидеть Японию эпохи феодализма во всей ее красе. Вас ждёт огромный открытый мир, полный чудес и тайн. Исследуйте живописные пейзажи Цусимы, любуйтесь величественными горами и бескрайними полями. Посетите старинные храмы и святилища, прикоснитесь к богатой истории этой земли.
На своём пути вы встретите множество колоритных персонажей, у каждого из которых своя история и свои мотивы. Кто-то станет вашим верным другом и соратником, кто-то — заклятым врагом. Но все они — неотъемлемая часть этого мира.
Торент действует во всех регионах.
Вот поэтому пк и является платформой N1. Что бы там не случилось, главное просто иметь интернет, а там без заморочек все решаемо. У меня ак стимовский так и остался с регионом в РФ, но игры покупаю, часть качаю, единственное что с диабло 4 не судьба, так как там реально нужно повозиться, а в остальном все гуд и что надо из новинок есть.
Сони уникумы изобрели расовую сегрегацию, скоро головы начнут мерить недостойным своих Щидевров
С каких пор отдельные регионы оказались привязаны к определенной национальности или расе? Выглядит, как случайный удар по самому себе.
там уже насчитывается блокировка чуть ли не пол планеты.
Это да. Их PSN аж в целых 170 странах планеты недоступен. То есть 80% планеты не могут легально пользоваться сервисом. Нафига тогда вообще требовать привязку игры к PSN? Я понять не могу. Они там в Sony нормальные?
На всякий случай, если кто-то вдруг подумал, что весь этот балаган прекратился
Сони творит дичь: раунд 2
Так они по полной конкурируют с Майкрософт. Правда не так как хотят геймеры, но конкурируют)))
Да сони в принципе мелкософт за конкурентов не считает. Просто напомню, что жто мелкософт свои игры выпускает в пс сторе, да ещё и работают они там лучше, а не сони.
Есть такое. Но как они друг за другом исполняют. Не удивлюсь если рокстар посмотрит на все это и по итогу выпустят гта6 сразу и на пк, мол ну их всех нафиг, надо бабло зарабатывать.
Один хер с торрента скачаем, клали мы на какой-то там ПСН.
То есть Ghost of Thusima без Китая?
А могли бы обеспечить повсеместный доступ уже как-то. где прогресс?
достали со своими запретами.
21век... люди все не могут создать единое общество. че-то делят и натравливают стада друг на друга под видом экзистенциальных противостояний. средневековье.
Ничё-ниче, игры Сони быстро появляются на торрентах, а если и защищат себя, то после такой подставы люди из принципа будут ломать их игры как можно быстрее // Андрей Китызин
АХАХАХАХА
Жесть
Палки в колеса самим себе) Не думал что доживу до скатывания PlayStation, сам был сонибоем в прошлой поколении
Ну ладно, скачаем торрент, делов-то. Смешно конечно, что там за шизики у руководства?!
Ну и ладно. Думал купить через Казахстан, но теперь точно не буду
Вполне в духе Sony. Вообще че то в этом месяце Sony и Microsoft сильно оподливились. Sony шизанула, Microsoft увидели и такие "А мы ни хуже" и тоже своего кала навалили.
Главное чтоб сранувы не было
Думал что то годное, посмотрел прохождение даже качать нет желания хрень уровня Юбисофт.
Sony продолжают закапывать свою репутацию, молодцы
С торрента никто не уберет :)
Ты это не сглазь только
Все правильно, в этих регионах скачают торент версию! Черти долбаные! Из принципа нельзя покупать их игры, пусть Запад и пендосы их покупают, а СНГ будет качать бесплатно)
Не бзди зря, никто не отменял возможность начать сони сувать в игры дуню, учитывая что они прекрасно понимают что их игры хорошо на торрентах расходятся, а из за невозможности во многих регионах покупать их игры они могут спокойно поставить дуню, чтоб к игре имели доступ только те кто купили, а те кто и купить не могут не смогли получить игру вовсе, а взломщики либо долгие, либо редкие и не долгие, много игр не взломано с дуней, а взломщики исчезают безвести, так что орать про халяву тож так не стоит, чем больше орёшь что ты получаешь что то бесплатно, тем больше создатели продукта задумываются о том чтоб защитить свои продукты от потерояной прибыли или халявщиков, по сути если не показывать статистику пиратства и пиратить тише и более не заметно, то пиратство по сути исчезнет из полезрения, но увы пиратство просто массово и открыто о себе заявляет, где то пиратство когда всё делалось тихо и не заметно, все обнаглели и начали пиратство принимать как должное, будто бы кто то им должен на халяву что либо предоставлять, хакеры же ломают ради славы и денег, потому они не долгоиграющие в этой сфере и пропадают безвести после короткого времени, никто бесплатно прост отак ничег оне делает на постоянке, пару раз может волонтёрством занялись и далее надо на чтото жить и выживать, потому бесплатно не значит долго и всегда, всё когда то заканчивается. пиратство почти исчезло, далее может совсем стать худо для тех кто реально готов и мог бы купить но не может по каким либо другим не финансовым проблемам
It's a Sony