Suicide Squad: Kill The Justice League обошлась Warner Bros в 200 млн долларов потерянной прибыли

Готовьтесь погрузиться в безумный и беспощадный мир шутера от третьего лица «Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости», рождённого в стенах студии Rocksteady, подарившей нам культовую трилогию Batman: Arkham. На этот раз вам предстоит примерить на себя роли новобранцев печально известной оперативной группы Икс, собранной под началом харизматичной и безжалостной Аманды Уоллер. Харли Квинн, Дэдшот, Капитан Бумеранг и Король Акул — эта разношерстная компания преступников и безумцев из лечебницы Аркхэм вынуждена объединиться перед лицом невероятной угрозы. Их миссия? Ни много ни мало — уничтожить саму Лигу Справедливости.

События Kill the Justice League разворачиваются после финала Batman: Arkham Knight, погружая нас в новую главу мрачной саги. Созданный Амандой Уоллер «Отряд самоубийц» отправляется в Метрополис с секретным заданием, но по прибытии злодеи сталкиваются с ужасающей реальностью — город охвачен вторжением зловещего Брэйниака, подчинившего своей воле не только жителей, но и величайших героев Земли. Супермен, Флэш, Зелёный Фонарь и сам Бэтмен — все они оказались марионетками в руках безумного злодея. Лишь Чудо-женщина сумела избежать этой участи, но в одиночку ей не справиться. Теперь судьба мира зависит от горстки преступников, которым предстоит невозможное — освободить Лигу Справедливости от контроля Брэйниака, остановить его планы по уничтожению Метрополиса и всей планеты, и, возможно, даже спасти самих себя.

Готовы ли вы присоединиться к отряду и пойти против самой Лиги Справедливости? Тогда берите оружие у и приготовьтесь к безумному приключению. Каждый член Отряда обладает уникальным набором способностей и приёмов, которые позволят вам исследовать открытый мир Метрополиса, паря над улицами и перемещаясь по крышам небоскрёбов. Экспериментируйте с различными стилями игры, комбинируйте умения своих персонажей и обрушивайте на врагов всю мощь своего арсенала. Харли Квинн с её бейсбольной битой и акробатической ловкостью, меткий стрелок Дэдшот, непредсказуемый Капитан Бумеранг и грозный Король Акул — каждый из них привносит в бой свою изюминку и становится незаменимой частью слаженной команды.