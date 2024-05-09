Suicide Squad: Kill The Justice League обошлась Warner Bros в 200 млн долларов потерянной прибыли

Запуск и показатели игры Suicide Squad: Kill The Justice League обошлись Warner Bros в 200 млн долларов потерянной прибыли. Об этом стало известно во время отчета о доходах компании за первый квартал.
В своем отчете Warner Bros. заявила, что релиз игры был "разочаровывающим" и что она "принесла значительно меньший доход".
"Начиная со студий, снижение выручки на $400 млн в первом квартале по сравнению с предыдущим годом было вызвано, прежде всего, очень сложной ситуацией, с которой мы столкнулись в игровой индустрии на фоне успеха Hogwart’s Legacy в прошлом году в первом квартале, а также разочаровывающим релизом Suicide Squad в прошлом квартале, что привело к снижению EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) на $200 млн в первом квартале", - заявил финансовый директор Гуннар Виденфельс во время звонка инвесторам после публикации отчета.
Запуск Suicide Squad: Kill The Justice League неоднократно откладывался и получил множество негативных отзывов как игроков, так и критиков.
Это большая потеря денег, и, учитывая состояние игровой индустрии в этом году, трудно не беспокоиться о статусе Rocksteady после выхода Suicide Squad. Учитывая, что студии закрываются налево и направо, а в этом году в игровой индустрии было уволено более 10 000 сотрудников, не будет удивительным, если Rocksteady пойдет под нож.
Ну вот так им и надо
Так им после первого трейлера все сказали. Пацаны, не надо делать это кооперативное лутер кал, оно нам не надо переделайте в сингл. Че сказали ворнер бразерс:Быдло, рот закройте нам тут лучше известно что делать, а что нет вы там готовьте 70 долларов. Получили то, что заслужили ну ждем закрытия рокстеди и серверов игры
очень хорошо
Когда эта контора пидapacoв поймут что нужно делать качественные игры а не мусорные донатные дрочильни.
сделать сингл игру про сына бэтмена в будущем, в той же вселенной? неееее. сделать игру сервис, получить хейт и убить бэтмена? конечно!
выпутить гумно. удивляться, что гумно не покупают. поплакаться.
Так и надо им
Им не привыкать
Но у них план по выпуску сервисов, поэтому не нужно их останавливать, пусть продолжают, все идет как надо.
Показывают ролик где обдолбаная маньячка-нарколыга убивает одного из супергероев Америки, и такие а мы вот 200 миллионов долларов потеряли на этом. Они серьёзно вот это вот всё пишут? А где тесты игры? Они доже малобюджетные фильмы сейчас тестерами просмотривают и бывает меняют всё и переснимают. А тут целого Бетмена убивают и типа а почему не прокатило? Мало что ли провала грыцарей готема было
Ты реально думаешь -главная проблема именно в этом сюжетном финте?)
Хорошие новости! Пусть делают игру про Бэтмана, а не шнягу всякую придумывают мультиплеерную.
Ну как бы делают. Только деньги на VR нужно найти.
Но в тексте написано, что у Warner Bros просто упала общая выручка, так как в прошлом году был (есть) успешный Hogwart’s Legacy, а теперь провальный Suicide Squad: Kill The Justice League.
Никто не станет оплакивать закрытие Rocksteady, так как костяк причастных к серии Arkham уже давно свинтил из этой конторы.
Величайший хопер за всю историю игровой индустрии! Этож надо было заставлять талантливую студию, подарившую нам отличную трилогию про Бэтса, делать такой провальный шлак?! А ведь все три части принесли неплохую прибыль и хорошо продались. Но нет, долбаным Ворнерам нужно было еще больше и они сбацали онлайн-сервесную-муть, которая даже не окупила затраты! А ведь целых 9 лет они ничего не выпускали! Не такого дерьма все ждали от Рокстеди столько лет после отличного Рыцаря Аркхема…
приятненько
Прекрасная новость
Зато не эксклюзив, все поиграли.
Кайфовая новость
Это три игры уровня той же тсусимы лол.
Обидно, люди уже забыли что эти разработчики очень крутые они даже в книгу рекордов Гиннеса записаны, жаль еще одни хорошие игроделы уничтожены толстосумами.
Они были крутыми когда-то, сейчас там походу новичков толерантных много работает.