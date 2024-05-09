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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
4.2 429 оценок

Suicide Squad: Kill The Justice League обошлась Warner Bros в 200 млн долларов потерянной прибыли

butcher69
Новости

Запуск и показатели игры Suicide Squad: Kill The Justice League обошлись Warner Bros в 200 млн долларов потерянной прибыли. Об этом стало известно во время отчета о доходах компании за первый квартал.

В своем отчете Warner Bros. заявила, что релиз игры был "разочаровывающим" и что она "принесла значительно меньший доход".

"Начиная со студий, снижение выручки на $400 млн в первом квартале по сравнению с предыдущим годом было вызвано, прежде всего, очень сложной ситуацией, с которой мы столкнулись в игровой индустрии на фоне успеха Hogwart’s Legacy в прошлом году в первом квартале, а также разочаровывающим релизом Suicide Squad в прошлом квартале, что привело к снижению EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) на $200 млн в первом квартале", - заявил финансовый директор Гуннар Виденфельс во время звонка инвесторам после публикации отчета.

Запуск Suicide Squad: Kill The Justice League неоднократно откладывался и получил множество негативных отзывов как игроков, так и критиков.

Это большая потеря денег, и, учитывая состояние игровой индустрии в этом году, трудно не беспокоиться о статусе Rocksteady после выхода Suicide Squad. Учитывая, что студии закрываются налево и направо, а в этом году в игровой индустрии было уволено более 10 000 сотрудников, не будет удивительным, если Rocksteady пойдет под нож.

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Комментарии: 24
Ваш комментарий
BAZKIN

Ну вот так им и надо

20
agula98

Так им после первого трейлера все сказали. Пацаны, не надо делать это кооперативное лутер кал, оно нам не надо переделайте в сингл. Че сказали ворнер бразерс:Быдло, рот закройте нам тут лучше известно что делать, а что нет вы там готовьте 70 долларов. Получили то, что заслужили ну ждем закрытия рокстеди и серверов игры

19
Ваше Гусейшество
3
Oscilograf

очень хорошо

3
U1traMagnum

Когда эта контора пидapacoв поймут что нужно делать качественные игры а не мусорные донатные дрочильни.

3
ivan41kds

сделать сингл игру про сына бэтмена в будущем, в той же вселенной? неееее. сделать игру сервис, получить хейт и убить бэтмена? конечно!

1
Sergey Yeremin

выпутить гумно. удивляться, что гумно не покупают. поплакаться.

1
pheron

Так и надо им

1
Punisher1

Им не привыкать

1
GraF68ru

Но у них план по выпуску сервисов, поэтому не нужно их останавливать, пусть продолжают, все идет как надо.

0
1barac9U7ada7

Показывают ролик где обдолбаная маньячка-нарколыга убивает одного из супергероев Америки, и такие а мы вот 200 миллионов долларов потеряли на этом. Они серьёзно вот это вот всё пишут? А где тесты игры? Они доже малобюджетные фильмы сейчас тестерами просмотривают и бывает меняют всё и переснимают. А тут целого Бетмена убивают и типа а почему не прокатило? Мало что ли провала грыцарей готема было

0
CT3H

Ты реально думаешь -главная проблема именно в этом сюжетном финте?)

2
Papa Joe

Хорошие новости! Пусть делают игру про Бэтмана, а не шнягу всякую придумывают мультиплеерную.

0
BaziBlake76

Ну как бы делают. Только деньги на VR нужно найти.

0
Costollom
Suicide Squad: Kill The Justice League обошлась Warner Bros в 200 млн долларов потерянной прибыли

Но в тексте написано, что у Warner Bros просто упала общая выручка, так как в прошлом году был (есть) успешный Hogwart’s Legacy, а теперь провальный Suicide Squad: Kill The Justice League.

0
V3RB

Никто не станет оплакивать закрытие Rocksteady, так как костяк причастных к серии Arkham уже давно свинтил из этой конторы.

0
hamshut

Величайший хопер за всю историю игровой индустрии! Этож надо было заставлять талантливую студию, подарившую нам отличную трилогию про Бэтса, делать такой провальный шлак?! А ведь все три части принесли неплохую прибыль и хорошо продались. Но нет, долбаным Ворнерам нужно было еще больше и они сбацали онлайн-сервесную-муть, которая даже не окупила затраты! А ведь целых 9 лет они ничего не выпускали! Не такого дерьма все ждали от Рокстеди столько лет после отличного Рыцаря Аркхема…

0
Antoxanotdance

приятненько

0
Armen 88

Прекрасная новость

0
Joe Grim

Зато не эксклюзив, все поиграли.

0
Аспиринчик

Кайфовая новость

-1
UnrealisticGeoffrey

Это три игры уровня той же тсусимы лол.

-1
grylityy

Обидно, люди уже забыли что эти разработчики очень крутые они даже в книгу рекордов Гиннеса записаны, жаль еще одни хорошие игроделы уничтожены толстосумами.

-4
Papa Joe

Они были крутыми когда-то, сейчас там походу новичков толерантных много работает.

0