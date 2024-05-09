Тактическая ролевая игра Dark Envoy получит обновление режиссерской версии для ПК на следующей неделе

Разработчики Event Horizon представили Dark Envoy: Director’s Cut (патч 1.4), крупное обновление контента, в котором основное внимание уделяется видениям игроков за первые шесть месяцев после выпуска игры. Вернувшиеся игроки могут рассчитывать на новый баланс игрового процесса, более глубокое повествование и графические улучшения.

Одно из самых больших обновлений, на которое могут обратить внимание игроки, — это изменения повествования: ролики станут более динамичными, добавлены новые ролики для улучшения повествования и управление двумя персонажами вместо Малаки в первом акте игры. Что касается игрового аспекта, будут добавлены новые предметы, которые можно найти в сундуке, и выпадают враги, а баланс игрового процесса был усилен, поскольку оружие ближнего боя наносит больше урона, чем оружие дальнего боя, а двуручное оружие дальнего боя получает бафф. Наконец, графическое улучшение улучшает карту, и месторождение приобретает новый вид.

Dark Envoy — это тактическая ролевая игра в реальном времени о конфликте между силами магии и технологий, но победитель может быть только один. Когда вы возглавляете группу охотников за реликвиями, вам предоставляется обширная боевая система, позволяющая избежать риска повторения, классы и специализации для создания уникального стиля игры, система ролевых игр, которая предлагает огромные возможности и творческую свободу, а также выбор, который формирует как историю и заключение. Благодаря тому, что вы можете делать в игре, вы можете играть в кооперативном режиме с друзьями по сети, чтобы вместе отправиться в приключение и помогать в конце.