Приключенческая игра с открытым миром Europa обзавелась геймплейным трейлером ©

Издательство Future Friends Games и разработчик Хелдер Пинто выпустили новый трейлер геймплея для приключенческой игры с открытым миром Europa, впервые демонстрирующий таланты озвучивания игры.

На спутнике Европе, пышном терраформированном раю в тени Юпитера, андроид по имени Зи отправляется на поиски ответов. Бегите, скользите и летайте по ландшафту, разгадывайте тайны на руинах рухнувшей утопии и узнайте историю последнего живого человека.

Европа — мирная игра о приключениях, исследованиях и медитации. По мере путешествия вы будете постепенно улучшать возможности своего реактивного ранца Zephyr, продвигаясь дальше по воздуху, пока не сможете свободно парить в небе.

Europa должна выйти на ПК в Steam в 2023 году, а позже появится консолях.