Для Everspace 2 вышло крупное обновление Armed & Dangerous на ПК и консолях ©

ROCKFISH Games сообщила, что EVERSPACE 2 получила большое бесплатное обновление, добавляющее новые предметы из набора, перки, модификаторы снаряжения и функции, запрошенные сообществом. Помимо нового игрового контента, игроки смогут насладиться новыми возможностями настройки, обновленной музыкой и поддержкой MacOS.

ROCKFISH Games дает представление о контенте после запуска с помощью новой дорожной карты. Благодаря еще одному бесплатному обновлению, которое выйдет весной 2024 года, а также масштабному расширению, добавляющему новые звездные системы, дополнительный сюжетный контент и еще больше добычи, уже находящейся в производстве, фанаты могут ожидать увидеть больше космических стрельб в ближайшие годы.

Разработчики также сообщили, что недавний запуск EVERSPACE 2 на PlayStation 5 и Xbox Series X|S имел огромный успех: за месяц запуска игра привлекла более 1 111 111 игроков Game Pass. В общей сложности EVERSPACE 2 было продано более 400 000 копий на всех платформах.

Помимо сегодняшнего бесплатного обновления, ROCKFISH Games выпустила официальный саундтрек и артбук EVERSPACE 2, которые любители цифровых загрузок могут приобрести в Steam и GOG.

Официальный саундтрек EVERSPACE 2 включает в себя 30 крутых танцевальных треков, EDM-битов и прохладную синтезаторную волну, ремикшированную и переработанную на основе внутриигровой музыки. Art of EVERSPACE 2 демонстрирует сотни концепт-артов, эскизов и многого другого, разбросанных на более чем 280 страницах.