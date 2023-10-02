Для Everspace 2 вышло крупное обновление Armed & Dangerous на ПК и консолях

ROCKFISH Games сообщила, что EVERSPACE 2 получила большое бесплатное обновление, добавляющее новые предметы из набора, перки, модификаторы снаряжения и функции, запрошенные сообществом. Помимо нового игрового контента, игроки смогут насладиться новыми возможностями настройки, обновленной музыкой и поддержкой MacOS.
ROCKFISH Games дает представление о контенте после запуска с помощью новой дорожной карты. Благодаря еще одному бесплатному обновлению, которое выйдет весной 2024 года, а также масштабному расширению, добавляющему новые звездные системы, дополнительный сюжетный контент и еще больше добычи, уже находящейся в производстве, фанаты могут ожидать увидеть больше космических стрельб в ближайшие годы.
Разработчики также сообщили, что недавний запуск EVERSPACE 2 на PlayStation 5 и Xbox Series X|S имел огромный успех: за месяц запуска игра привлекла более 1 111 111 игроков Game Pass. В общей сложности EVERSPACE 2 было продано более 400 000 копий на всех платформах.
Помимо сегодняшнего бесплатного обновления, ROCKFISH Games выпустила официальный саундтрек и артбук EVERSPACE 2, которые любители цифровых загрузок могут приобрести в Steam и GOG.
Официальный саундтрек EVERSPACE 2 включает в себя 30 крутых танцевальных треков, EDM-битов и прохладную синтезаторную волну, ремикшированную и переработанную на основе внутриигровой музыки. Art of EVERSPACE 2 демонстрирует сотни концепт-артов, эскизов и многого другого, разбросанных на более чем 280 страницах.
Как игра? Типо стрелялки в космосе и все?
Galaxy On Fire,Galaxy On Fire 2 тебе о чем-нибуть говорит??)
Это игра космосим с неплохим сюжетом и отличными космо боями )
Скорее поиграй! Игра зачётная.
Ага, стало яснее, что игра выйдет следующим летом. Жду, первая часть очень понравилась.
Она уже вышла, то выйдет DLC )
Я про полную версию.
полная и вышла.
Ооох, "прохладная синтезаторная волна"... мммм, автор знает толк в удовольствии...