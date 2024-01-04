Everspace 2 будет обновлена до Unreal Engine 5 в весеннем обновлении

Rockfish Games объявила, что весеннее обновление для Everspace 2 обновит игру до Unreal Engine 5. По словам команды, это обновление поможет ей подготовить игру к будущему, поэтому будет меньше проблем с добавлением обновлений и расширяющего контента.

Однако, Rockfish не планирует добавлять поддержку Nanite или Lumen. Разработчики заявили, что их нынешние внутриигровые решения уже имеют лучшую оптимизацию, чем Nanite и Lumen.

Everspace 2 — это динамичный однопользовательский космический шутер с исследованием космоса и планет, тоннами добычи, элементами ролевой игры, добычей полезных ископаемых и крафтом. Игроки смогут пережить захватывающую научно-фантастическую историю, действие которой разворачивается в ярком, созданном вручную открытом мире, полном тайн, головоломок и опасностей.

Игра вышла в Steam в 2023 году и получила очень положительные отзывы.