Everspace 2 получит первое крупное контентное обновление 2 октября ©

Компания Rockfish Games объявила о выходе первого крупного контентного обновления для космического экшена Everspace 2. Обновление, получившее название Armed and Dangerous, выйдет 2 октября и будет бесплатным для ПК и консолей.

Обновление "Вооружен и опасен" содержит множество новых материалов, в том числе 10 новых наборов предметов с 34 новыми вариантами, 4 новых катализатора, 40 новых атрибутов предметов, возможность пересчитывать атрибуты предметов, новый перк Khala и новый перк Tareen.

В обновлении также появились новые возможности кастомизации кораблей, включая 15 новых крыльев четвертого уровня, новые рандомизаторы цвета кораблей и рандомизатор модулей кораблей. К новому контенту добавится множество новых улучшений качества жизни, таких как быстрые сохранения и быстрая загрузка, настройка демпфера инерции и улучшение пользовательского интерфейса.

Игра Everspace 2, изначально вышедшая на ПК, в августе появилась на PS5 и Xbox Series X/S. Игра во многом превосходит свою предшественницу, отказавшись от ролевой структуры оригинала и сосредоточившись на повествовании в масштабном сеттинге открытого мира.