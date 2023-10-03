Everspace 2 празднует более 400 000 проданных копий на всех платформах с новым трейлером

Компания Rockfish Games объявила о том, что консольный релиз Everspace 2 оказался весьма успешным для студии: только на Game Pass в игру сыграли более 1,1 млн. игроков. Студия также сообщила, что Everspace 2 была продана тиражом более 400 000 копий на всех платформах.
Студия также выпустила новый трейлер для Everspace 2, демонстрирующий похвалу, полученную игрой в связи с ее выходом на консолях. Смотрите новый трейлер ниже, в нем показаны некоторые геймплейные моменты, а также отмечена положительная оценка Everspace 2 критиками.
Everspace 2 вышла на PS5 и Xbox Series X/S в августе - всего через 4 месяца после выхода оригинальной версии 1.0 игры на ПК в апреле этого года. Консольный релиз Everspace 2 получил те же обновления, что и версия для ПК с момента ее выхода.
Игра существенно меняет формулу своей предшественницы Everspace. Основным отличием игры от Everspace является изменение всей структуры игры: вместо ролевой игры Everspace 2 делает упор на масштабный сеттинг с открытым миром, в котором больше внимания уделяется ролевым механикам, системам и сюжету.
"вместо ролевой игры Everspace 2 .... больше внимания уделяется ролевым механикам, системам и сюжету."
Мне игруля зашла на порядок лучше, чем Первая. Одиночное, сюжетное прохождение с кучей поисковых приключений.. Купил в раннем доступе (переживал, что Русского языка не будет) и не пожалел! К релизу всё получилось. Аркадный и очень активный, красивый космос!
Там корабли разные, да?
В Релизе и сюжет добИт, и кораблей заметно больше + прокачка какая-никакая, ресурсов требует!
Заслуженно. К выходу законченной версии в два раза больше отхватят.
Маловато. Игруха то прикольная.
Лучше Старфилда?