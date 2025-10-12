Появились скриншоты отменённой игры Everwild от студии Rare

В сети появились скриншоты отменённой мультиплеерной игры Everwild от студии Rare, как сообщает один из источников.

Анонсированная в 2019 году, Everwild должна была стать следующим крупным проектом Rare под крылом Xbox. С мультиплеером и лесной тематикой игра долгое время оставалась в тени, но разработка, судя по всему, продолжалась. К сожалению, из-за увольнений в Microsoft были отменены несколько проектов, включая Perfect Dark, Project Blackbird и Everwild. Однако авторитетный отчёт демонстрирует скриншоты геймплея и интерфейса игры, которые никогда не показывали публике.

В отчёте от Mp1st, который ранее опубликовал концепт-арты Perfect Dark, сайт получил рабочие скриншоты Everwild от Rare. На изображениях можно разглядеть множество деталей — дизайн меню, персонажей, которые соответствуют анонсному трейлеру, а также пейзажи, играбельного протагониста и систему, напоминающую садоводство. Конечно, эти снимки ещё не проверены, так что к новости стоит относиться с долей скептицизма.

Последний раз о Everwild сообщалось, что игра находилась в играбельном состоянии. Хотя неизвестно, насколько далеко продвинулась разработка, похоже, проект обретал вполне осязаемые формы. К сожалению, мы, вероятно, никогда не сможем в неё поиграть, но здорово увидеть, какой она могла бы быть. Rare выпустила лишь несколько игр под руководством Microsoft, и учитывая, что её единственным новым значимым IP остаётся Sea of Thieves, Everwild стала бы приятным разнообразием. Что ждёт Rare и Microsoft дальше, несмотря на слухи о возвращении Banjo-Kazooie, пока неизвестно.