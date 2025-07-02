СМИ: Microsoft провела увольнения в Rare и отменила разработку Everwild

Проект Everwild, оригинальная игра от легендарной студии Rare, отменён, утверждают источники издания VGC. Разработка велась более десяти лет, включая прототипирование, но теперь судьба проекта решена — команда получила уведомление о закрытии игры на фоне очередной волны сокращений игровом подразделении Xbox.

Как утверждают источники, увольнения также затронули саму студию Rare, известную по Sea of Thieves, и многие разработчики Everwild теперь рискуют остаться без работы. VGC обратилась за комментарием к Microsoft, но ответа пока не поступило.

Проект с момента анонса в 2019 году окружала завеса тайн. Второй трейлер появился в 2020 году, после чего игра практически исчезла с радаров. По слухам, внутри команды долго не могли определить чёткое направление, несмотря на перезапуск и назначение опытного дизайнера Грегга Мейлса, стоящего за Banjo-Kazooie и Viva Pinata.

В 2021 году стало известно, что игра была переработана с нуля, и Rare старалась создать «что-то по-настоящему особенное», прежде чем снова показывать игру публике. К сожалению, как теперь стало ясно, этого момента уже не будет.

Основанная в 1985 году, Rare — одна из самых уважаемых студий Великобритании, подарившая миру GoldenEye 007, Battletoads и Donkey Kong Country. После покупки Microsoft в 2002 году Rare переключилась на разработки для Xbox, включая Kameo и Sea of Thieves.

Теперь Everwild пополняет список амбициозных, но несостоявшихся проектов Xbox.