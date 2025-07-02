СМИ: Microsoft провела увольнения в Rare и отменила разработку Everwild

Проект Everwild, оригинальная игра от легендарной студии Rare, отменён, утверждают источники издания VGC. Разработка велась более десяти лет, включая прототипирование, но теперь судьба проекта решена — команда получила уведомление о закрытии игры на фоне очередной волны сокращений игровом подразделении Xbox.
Как утверждают источники, увольнения также затронули саму студию Rare, известную по Sea of Thieves, и многие разработчики Everwild теперь рискуют остаться без работы. VGC обратилась за комментарием к Microsoft, но ответа пока не поступило.
Проект с момента анонса в 2019 году окружала завеса тайн. Второй трейлер появился в 2020 году, после чего игра практически исчезла с радаров. По слухам, внутри команды долго не могли определить чёткое направление, несмотря на перезапуск и назначение опытного дизайнера Грегга Мейлса, стоящего за Banjo-Kazooie и Viva Pinata.
В 2021 году стало известно, что игра была переработана с нуля, и Rare старалась создать «что-то по-настоящему особенное», прежде чем снова показывать игру публике. К сожалению, как теперь стало ясно, этого момента уже не будет.
Основанная в 1985 году, Rare — одна из самых уважаемых студий Великобритании, подарившая миру GoldenEye 007, Battletoads и Donkey Kong Country. После покупки Microsoft в 2002 году Rare переключилась на разработки для Xbox, включая Kameo и Sea of Thieves.
Теперь Everwild пополняет список амбициозных, но несостоявшихся проектов Xbox.
Нечисть плешивая продолжает всё уничтожать
Ждите, через цать месяцев кто-то из шишек получит прибавку или премию за "хорошие показатели и роста прибыли".
Ну понятно теперь мс будет тупо сокращать сотрудников, на нафиг было активижен покупать, ещё прогибаться перед сони, потом и бокс скорей всего прикроют по крайне мере консолям точно хана скоро наступит.
больше вопросов к студии, которая за 10 лет не смогла доделать игру
Вопросы к эффективному менеджменту Фила Спенсера и Сары Бонд, как они пришли все студии Майков начали х-ней страдать и лажать
10 лет прототипов и перезапусков, чтобы родить ничего — это не трагедия, а закономерность. Игра без внятной концепции с самого начала была обречена, даже смена руководства не спасла этот производственный ад
Наверное к ним пришли и сказали....Всё что вы задумали- передумайте...грядут увольнения.