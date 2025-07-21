В сети появились концепт-арты отменённой Evolve 2

Многопользовательский шутер Evolve, выпущенный в 2015 году, хоть и вызвал первоначальный интерес, но не смог удержать аудиторию. Основными причинами критики стали однообразный игровой процесс и чрезмерное количество платного дополнительного контента.

Как выяснилось, разработчики из Turtle Rock Studios действительно планировали продолжение. На сайте бывшего художника студии TJ Frame обнаружены концепт-арты, подтверждающие, что работа над Evolve 2 началась практически сразу после выхода первой части. Проект находился на стадии предварительной подготовки несколько месяцев, но в итоге был закрыт в пользу другого кооперативного шутера - Back 4 Blood.

Опубликованные материалы включают различные варианты локаций, новых видов оружия и монстров, которые могли бы появиться в сиквеле. Эти наработки демонстрируют, как могла бы развиваться франшиза, если бы студия продолжила её разработку.