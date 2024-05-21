Разработчики научно-фантастической ролевой игры Exodus представили новую информацию и концепт-арты Силикатов

Archetype Entertainment поделилась новой информацией и концепт-артами своей предстоящей игры Exodus, научно-фантастической ролевой игры для ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

Сегодня команда поделилась новыми подробностями о загадочной инопланетной форме под названием Силикаты, способности превращаться в Демона при контакте и новыми концепт-артами, позволяющими взглянуть на Силикаты и Демона.

Силикаты – загадочная инопланетная форма, совершенно неизвестная Небожителям, но образующая симбиотические отношения с человечеством. При прикосновении к силикатам хозяин превращается в могущественного демона, способного сражаться с небожителями как с живым оружием, но у этого есть обратная сторона. Обратной стороной становления демоном являются навязчивые и жестокие мысли, захватывающие его разум, поскольку процветать могут только самые сильные и стойкие. С учетом риска, стоит ли награда Странникам в их продолжающейся битве за выживание против Небожителей?

Помимо изучения отношения Силикатов к человечеству и их способности превращаться в демонов, создатели поделились коллекциями концепт-артов, чтобы дать представление об их проектах. На рисунках показано превращение в демона, выстрелы в верхнюю часть тела, исцеление и во время сражений.

В Exodus ваша главная цель — спасти человечество, поскольку есть только один шанс предотвратить вымирание. Чтобы спасти человечество, вы поведете Путешественников к звездам, чтобы украсть инопланетное оружие и технологии у самого могущественного врага в этой вселенной — Небожителей. Выполнив свою задачу, вам придется пойти на жертвы, подвергая риску всех, кого вы любите, противостоя Замедлению Времени, поскольку каждая секунда имеет значение, где бы вы ни находились, поскольку день для вас — это десятилетия для друзей и близких, вернувшихся домой, и сделайте огромный выбор, поскольку он повлияет на будущее вашего мира.