Разработчики ремейка Night Slashers представили трейлеры 4-х играбельных персонажей

Компания Forever Entertainment поделилась четырьмя трейлерами Night Slashers: Remake. Эти трейлеры персонажей показывают, как Кристофер Смит, Хун Хуа Чжао, Джейк Хантер и Лю Фэйлин сражаются в предстоящей игре.

Night Slashers — классическая аркадная игра beat’em up. Ее первоначальным разработчиком была компания Data East, которая прекратила свое существование в 2003 году. Новая версия отличается высококачественной 2D-графикой, которая обновляет игровой процесс. В игре мы должны выбрать одного персонажа и сражаться со сверхъестественными существами ночи. Эта битва позволит вам воспрепятствовать апокалипсису, если вы доживете до конца.

Первый трейлер персонажа, которым поделилась компания, показывает Кристофера Смита. Он охотник на вампиров и один из лучших в своем деле в Европе. Он может адаптироваться к любой ситуации, а его атаки связаны с водой и льдом.

Хун Хуа Чжао — второй раскрытый играбельный персонаж. Она эксперт по боевым искусствам, чья первоклассная ловкость обещает стать впечатляющим преимуществом в сражениях.

Третий персонаж – Джейк Хантер. С его кибернетическими руками и молниеносными силами он обещает «электрифицировать» поле боя.

Четвёртый раскрытый боец Лю Фейлин — она персонаж из серии Fighter’s History, еще одного IP от Data East. Она гордая китайская оперная актриса. Ее навыки владения стилем кунг-фу «Богомол» — впечатляющий способ наносить удары врагам. В видеоролике мы видим, как Фейлин использует энергетическую проекцию в форме богомола.

Night Slashers: Remake выйдет на PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и ПК. Однако компания пока не объявила дату выхода.