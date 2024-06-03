Разработчики ремейка Night Slashers представили трейлеры 4-х играбельных персонажей

Компания Forever Entertainment поделилась четырьмя трейлерами Night Slashers: Remake. Эти трейлеры персонажей показывают, как Кристофер Смит, Хун Хуа Чжао, Джейк Хантер и Лю Фэйлин сражаются в предстоящей игре.
Night Slashers — классическая аркадная игра beat’em up. Ее первоначальным разработчиком была компания Data East, которая прекратила свое существование в 2003 году. Новая версия отличается высококачественной 2D-графикой, которая обновляет игровой процесс. В игре мы должны выбрать одного персонажа и сражаться со сверхъестественными существами ночи. Эта битва позволит вам воспрепятствовать апокалипсису, если вы доживете до конца.
Первый трейлер персонажа, которым поделилась компания, показывает Кристофера Смита. Он охотник на вампиров и один из лучших в своем деле в Европе. Он может адаптироваться к любой ситуации, а его атаки связаны с водой и льдом.
Хун Хуа Чжао — второй раскрытый играбельный персонаж. Она эксперт по боевым искусствам, чья первоклассная ловкость обещает стать впечатляющим преимуществом в сражениях.
Третий персонаж – Джейк Хантер. С его кибернетическими руками и молниеносными силами он обещает «электрифицировать» поле боя.
Четвёртый раскрытый боец Лю Фейлин — она персонаж из серии Fighter’s History, еще одного IP от Data East. Она гордая китайская оперная актриса. Ее навыки владения стилем кунг-фу «Богомол» — впечатляющий способ наносить удары врагам. В видеоролике мы видим, как Фейлин использует энергетическую проекцию в форме богомола.
Night Slashers: Remake выйдет на PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и ПК. Однако компания пока не объявила дату выхода.
это сколько калек про эту игру помнит вообще? Но вроде как даже мяска завезли чутка.
Как то анимации так себе смотрятся
Кст на OpenBOR неплохая версия этой игры есть