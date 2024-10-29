Создатели игры Exodus показали расу существ, обречённых на вечные страдания

В сети появился новый трейлер Exodus, в котором студия Archetype Entertainment, собранная бывшими разработчиками Bioware, познакомила игроков с одной из самых необычных рас своей мрачной вселенной — Аркавирами. Как оказалось, эти существа были созданы расой Целестиалов специально для добычи ресурсов в самых суровых условиях — будь то радиация, кислота или космический вакуум.

Главная особенность Аркавиров кроется в их уникальной биохимии — она позволяет им приспосабливаться практически к любым условиям. Вот только такая адаптация даётся им ценой невыносимых страданий, что, впрочем, совсем не беспокоит их создателей.

А дальше и того хуже — Целестиалы попросту бросают этих космических старателей на опустошённых планетах, когда те исчерпывают все доступные ресурсы. При этом некоторым из несчастных всё-таки удаётся выжить, и они даже создают собственные общины, хотя и относятся с явной настороженностью к любым пришельцам.

Что касается самой игры, то разработчики пока держат в секрете дату выхода, хотя уже точно известно, что Exodus появится на ПК, PS5 и Xbox Series S/X.