Создатели научно-фантастического ролевого боевика Exodus показали геймплейный тизер

Archetype Entertainment выпустила геймплейный тизер-трейлер для своего предстоящего научно-фантастического приключенческого ролевого боевика Exodus. Более того, они сообщили, что полноценный геймплейный трейлер выйдет сегодня, 17 декабря, в 19:00 по московскому времени.

Exodus — дебютная игра от новой студии Джеймса Олена, создателя ролевых игр Baldur’s Gate 2, KOTOR, Dragon Age Origins. По словам разработчиков, это будет сюжетная ролевая игра следующего поколения, которая сочетает в себе кинематографическое повествование с глубоким эмоциональным воздействием, широкими возможностями игрока и современным игровым AAA-процессом. Сюжет подпитывается последствиями выбора игрока из-за влияния замедления времени.

В Exodus человечество покинуло умирающую Землю, найдя новый дом во враждебной галактике — здесь мы аутсайдеры, борющиеся за выживание. Как Путешественник, вы — последняя надежда человечества. Ваша задача — украсть инопланетное оружие и технологии у самых могущественных существ во вселенной, Целестиалов — злейшего врага человечества. Но есть одна загвоздка — замедление времени.

Как Путешественники на межзвездных миссиях, дни для вас — десятилетия на родине. Жертвы, которые вы приносите, чтобы защитить своих близких, создают непредсказуемые последствия, которые меняют ваш мир — перекраивают будущее. Возвращаясь домой, вы сталкиваетесь с последствиями своего выбора. В Exodus результат этого выбора проявляется на огромном уровне, усугубляясь на протяжении поколений.