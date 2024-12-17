Создатели научно-фантастического ролевого боевика Exodus показали геймплейный тизер

Archetype Entertainment выпустила геймплейный тизер-трейлер для своего предстоящего научно-фантастического приключенческого ролевого боевика Exodus. Более того, они сообщили, что полноценный геймплейный трейлер выйдет сегодня, 17 декабря, в 19:00 по московскому времени.
Exodus — дебютная игра от новой студии Джеймса Олена, создателя ролевых игр Baldur’s Gate 2, KOTOR, Dragon Age Origins. По словам разработчиков, это будет сюжетная ролевая игра следующего поколения, которая сочетает в себе кинематографическое повествование с глубоким эмоциональным воздействием, широкими возможностями игрока и современным игровым AAA-процессом. Сюжет подпитывается последствиями выбора игрока из-за влияния замедления времени.
В Exodus человечество покинуло умирающую Землю, найдя новый дом во враждебной галактике — здесь мы аутсайдеры, борющиеся за выживание. Как Путешественник, вы — последняя надежда человечества. Ваша задача — украсть инопланетное оружие и технологии у самых могущественных существ во вселенной, Целестиалов — злейшего врага человечества. Но есть одна загвоздка — замедление времени.
Как Путешественники на межзвездных миссиях, дни для вас — десятилетия на родине. Жертвы, которые вы приносите, чтобы защитить своих близких, создают непредсказуемые последствия, которые меняют ваш мир — перекраивают будущее. Возвращаясь домой, вы сталкиваетесь с последствиями своего выбора. В Exodus результат этого выбора проявляется на огромном уровне, усугубляясь на протяжении поколений.
Каждый раз при появлении новости об игре сердце бьётся в бешеном ритме, такого не было с момента анонса Масс Эффект 2 и 3. Очень жду эту игру!!!. Ребята не подведите!!!. Только одна на вас надежда!!!. Порадуйте к празднику!!!.
Нужно больше геймплея.
Вот это ждём!!! И надеемся на лучшее! Шуму мало наводят, значит игрой занимаются, а не маркетингом! - это хорошо!)
Хочется...
Научная фантастика?) Что там за боевой богомол с гигантской жабой делают)
Корабль, как в "Эффекте Массы", шлем, как у Люденов (Маскот Кодзимы) и "Мышей-байкеров с Марса", лицо мужчины взято, как будто бы, от Сэма из "Metal Gear Rising", а у женщины - Из "Экспансии" от "TellTale", инопланетяне напоминают внебрачную любовь "Hellpoint", "Warframe" и "Hellgate", Пока только Гипножаба понравилась, а остальное, как-то, вторично.
Что же, будет ждать полный трейлер.
пока выглядит очень дешево
Круто, почти новый бюджетный Mass effect, смущает только слабый дизайн врагов и НПС. Какие то стоковые роботы... и просто огромная жаба?! Даже не верится что эти люди придумали гетов и огромное количество запоминающихся инопланетян.
Коридорный отстрел механических кракозябров, которые могут оказать сопротивление лишь вблизи. В перерывах тонны унылых диалогов. Matthew McConaughey настолько востребованный и звёздный актёр, что с ним уже пять лет ничего не было. Но фанаты Mass Effectов и такое скушают.
С таким взглядом на мир можно в принципе вообще перестать играть в игры.
Отличная идея, кстати