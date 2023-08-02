Capcom довольна результатами Exoprimal и не ожидает финансовых потерь ©

В ходе сессии вопросов и ответов, состоявшейся во время отчета о прибылях и убытках за первый квартал 2023 финансового года, Capcom сообщила, что довольна результатами Exoprimal и не ожидает, что игра приведет к финансовым потерям компании.

Отвечая на вопрос о результатах и перспективах многопользовательского шутера от третьего лица, издатель заявил, что, учитывая то, что это совершенно новый IP, ситуация не без проблем. Тем не менее Capcom заявила, что считает положительным фактором то, что игра набрала более 1 млн. игроков. В дальнейшем издательство продолжит выпускать контент для Exoprimal, отслеживая поведение игроков с целью увеличения продаж.

Exoprimal - многопользовательский шутер от третьего лица 2023, разработанный и изданный компанией Capcom. В игре игрокам предстоит управлять бойцом, оснащенным экзокостюмом, и вступать в сражения с полчищами динозавров. Конечная цель — победить злобный искусственный интеллект Левиафан.