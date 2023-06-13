Exoprimal 14.07.2023
6.2 38 оценок

Exoprimal получил новые трейлеры демонстрирующие сюжет и геймплей

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butcher69
Новости

Компания Capcom выпустила новые трейлеры к кооперативному шутеру про динозавров Exoprimal. Трейлеры дает нам представление о контенте, который мы можем ожидать от игры, и позволяет взглянуть на некоторые из наиболее сложных сражений.

В Exoprimal будет довольно много контента, включая сюжетный режим с боями с боссами, улучшениями для экзокостюма игрока и даже кооперативный режим на 10 игроков. В игре также будут проводиться еженедельные гонки за лидерами в виде сложных миссий для 5 игроков, где команды, быстрее всех закончившие миссии, возглавят таблицы лидеров.

Трейлеры также дал нам смутное представление о сюжете предстоящей игры, который вращается вокруг взлома кода таинственного существа, называемого Левиафаном. Трейлер также демонстрирует некоторые возможности настройки игры, а также запланированный боевой пропуск.

Exoprimal также получит открытое бета-тестирование с дополнительными сюжетными миссиями и кооперативными миссиями для 10 игроков. Открытое бета-тестирование будет проходить с 16 по 18 июня. При участии в бета-тесте игроки получат доступ к новой награде после запуска игры.

Exoprimal выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S 14 июля.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
HITMAN 5

Я в такой чипняк играть уже не могу.

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