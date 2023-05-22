Новый геймплейный трейлер Exoprimal посвящен экзокостюму Кригера и его гигантскому гатлингу ©

Что может быть лучше массивной, агрессивно выглядящей брони? Массивная, агрессивно выглядящая броня с гигантской пушкой, и Exoprimal дает вам именно это.



Компания Capcom только что выпустила еще один трейлер предстоящего шутера от третьего лица про истребление динозавров, посвященный Кригеру, одному из экзокостюмов, которыми мы сможем насладиться в игре. Будучи экзокостюмом танкового типа, он оснащен большим количеством брони для защиты от когтей и зубов, а также массивной гатлинговой пушкой для территориального подавления.