Exoprimal 14.07.2023
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Новый геймплейный трейлер Exoprimal посвящен экзокостюму Кригера и его гигантскому гатлингу

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Что может быть лучше массивной, агрессивно выглядящей брони? Массивная, агрессивно выглядящая броня с гигантской пушкой, и Exoprimal дает вам именно это.

Компания Capcom только что выпустила еще один трейлер предстоящего шутера от третьего лица про истребление динозавров, посвященный Кригеру, одному из экзокостюмов, которыми мы сможем насладиться в игре. Будучи экзокостюмом танкового типа, он оснащен большим количеством брони для защиты от когтей и зубов, а также массивной гатлинговой пушкой для территориального подавления.

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