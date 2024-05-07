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Empires of the Undergrowth 01.12.2017
Стратегия, Симулятор, Менеджер
8.8 67 оценок

Муравьиная стратегия Empires of the Undergrowth покинет ранний доступ в июне этого года

monk70
Новости

Hooded Horse сообщила, что еще одна игра из ее портфолио выходит из раннего доступа. Стратегическая игра Empires of the Undergrowth на тему муравьев от Slug Disco выйдет в полной версии 7 июня 2024 года.

Empires of the Undergrowth сочетает в себе стратегию в реальном времени и строительство баз в игре, прочно основанной на реальной науке и биологии, предлагая игрокам возглавить колонию муравьев против множества суровых угроз мира насекомых. Стройте сложные гнезда, разрабатывайте тактику на основе феромонов и развивайте выводок для борьбы с растущими угрозами в нескольких игровых режимах. Игроки также могут испытать кампанию, состоящую из нескольких частей, полную тайн и по крайней мере одного слегка сумасшедшего ученого.

Большое обновление 1.0 будет включать ряд новых функций, в том числе:

  • Новая среда саванны со своими существами и опасностями.
  • Новые виды муравьев, которыми можно играть в кампании или в собственных играх.
  • Заключительная часть одиночной кампании, включающая три новые документальные миссии с полной озвучкой и новым оформлением, а также финальное решающее испытание.
  • Режим Новая игра+, позволяющий пройти кампанию еще раз с дальнейшими улучшениями и повышенной сложностью.
  • И множество других настроек и улучшений, улучшающих качество жизни.

Empires of the Undergrowth локализована с английского на немецкий, французский, голландский, испанский, итальянский, польский, чешский, венгерский, турецкий, украинский, русский, бразильский португальский, упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский и японский.

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