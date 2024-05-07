Муравьиная стратегия Empires of the Undergrowth покинет ранний доступ в июне этого года

В этой игре вам предстоит погрузиться в сложную и опасную, но вместе с тем захватывающую жизнь муравейника.

В начале игры под ваше управление попадает молодая колония муравьёв, и от вас зависит, вырастет ли она в могущественную империю или погибнет от нападений врагов и нехватки ресурсов. Вы будете контролировать каждый аспект жизни ваших подопечных — от строительства и расширения муравейника до сбора пищи и разведки новых территорий.

В игре присутствует несколько типов муравьев с разными функциями. Рабочие занимаются сбором ресурсов, строительством гнезда и заботой о личинках. Воины защищают колонию в сражениях с другими видами насекомых. А в центре всего находится королева, откладывающая яйца для воспроизводства колонии. Ваша главная задача — обеспечить безопасность и выживание королевы любой ценой.

По мере роста колонии, гнездо будет расширяться, включая в себя множество камер и коридоров с разными функциями. Центральные покои королевы, комнаты для хранения еды, ясли для личинок — всё это придётся тщательно спланировать и выстроить. Кроме того, весь муравейник нужно защищать от подземных хищников, роющих норы прямо под вашу колонию.

Однако большую часть времени муравьям придется проводить на поверхности, собирая пищу. Разнообразные источники — семена растений, нектар цветов, грибы и другие насекомые — обеспечат вашу колонию необходимыми ресурсами. Но каждый из них таит в себе свои опасности. Так, фермы тлей — отличный источник сладкого нектара, но их придётся защищать от набегов хищных божьих коровок. А ночные походы за едой вообще могут закончиться трагически для неопытных разведчиков.

Каждое ваше решение, касающееся сбора пищи, организации защиты, расширения гнезда и исследования новых земель, будет влиять на дальнейшее развитие колонии. От вас потребуются стратегическое мышление, быстрая реакция на изменение ситуации и готовность рисковать ради процветания муравейника. Сумеете ли вы превратить свою колонию в могущественную империю или она падёт жертвой беспощадного мира насекомых?