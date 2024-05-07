Муравьиная стратегия Empires of the Undergrowth покинет ранний доступ в июне этого года

Hooded Horse сообщила, что еще одна игра из ее портфолио выходит из раннего доступа. Стратегическая игра Empires of the Undergrowth на тему муравьев от Slug Disco выйдет в полной версии 7 июня 2024 года.
Empires of the Undergrowth сочетает в себе стратегию в реальном времени и строительство баз в игре, прочно основанной на реальной науке и биологии, предлагая игрокам возглавить колонию муравьев против множества суровых угроз мира насекомых. Стройте сложные гнезда, разрабатывайте тактику на основе феромонов и развивайте выводок для борьбы с растущими угрозами в нескольких игровых режимах. Игроки также могут испытать кампанию, состоящую из нескольких частей, полную тайн и по крайней мере одного слегка сумасшедшего ученого.
Большое обновление 1.0 будет включать ряд новых функций, в том числе:
- Новая среда саванны со своими существами и опасностями.
- Новые виды муравьев, которыми можно играть в кампании или в собственных играх.
- Заключительная часть одиночной кампании, включающая три новые документальные миссии с полной озвучкой и новым оформлением, а также финальное решающее испытание.
- Режим Новая игра+, позволяющий пройти кампанию еще раз с дальнейшими улучшениями и повышенной сложностью.
- И множество других настроек и улучшений, улучшающих качество жизни.
Empires of the Undergrowth локализована с английского на немецкий, французский, голландский, испанский, итальянский, польский, чешский, венгерский, турецкий, украинский, русский, бразильский португальский, упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский и японский.