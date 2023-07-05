В новом трейлере Exoprimal показаны способы уничтожения врагов с помощью динозавров ©

Capcom выпустила новый трейлер предстоящего шутера от третьего лица Exoprimal, посвященного убийству динозавров, в котором основное внимание уделяется интересной механике игрового процесса. В ролике нам показывают различные способы использования определенных видов динозавров, используя которые, можно нанести поражение команде противника.

К примеру, если вы окажетесь в сложном положении, на поле боя начнут появляться специальные динозавры, получившие название Trigger Neosaurs. Убивая их, вы повысите уровень динозавров, с которыми придется столкнуться вашим врагам. В довершение ко всему, вы можете использовать "Доминатор", чтобы отправить Т-рекса в сторону своих противников.

Exoprimal выйдет 14 июля 2023 года на PS5, Xbox Series X|S и PC. Игра также появится в сервисе Game Pass.