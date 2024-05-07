Бесплатный инструмент для создания модов для The Witcher 3: Wild Hunt выйдет 21 мая

Три недели назад в Steam началось ограниченное тестирование The Witcher 3 REDkit, а сегодня CD Projekt объявила, что набор инструментов будет доступен всем желающим 21 мая, включая GOG и Epic Games Store.
Все владельцы The Witcher 3: Wild Hunt получат его совершенно бесплатно. Опробовать The Witcher 3 REDkit успел даже один из разработчиков игры, дизайнер заданий Филипп Вебер. Вероятно, в ближайшее время мастерская «Ведьмака 3» в Steam также полноценно запустится.
Редактор The Witcher 3 REDkit основан на инструментах, использовавшихся при создании игры. Моддеры получат практически безграничную свободу. Желающие смогут изменять игру по своему вкусу, модифицируя задания, предметы, оружие, персонажей, сюжет, локации и анимацию.
Правда, в нем все на английском языке, куча таблиц, каких-то длинющих списков. Ничего непонятно... Эх...
Не прошло и сто лет, но в любом случае это очень хорошо.
Опоздали всего на 10 лет. Это должно было быть на релизе, когда был хайп. Или хотя бы с выходом псевдоремастера. А так, ну допустим, кто-то начнет что-то пилить, и сколько ждать полноценного релиза мода? еще лет пять?
А разрабы каждой игры обязаны прям выпускать редакторы своих игр?))) уж молчал бы лучше // Mikhail Tsyganov
"Своевременно"...
Лучше бы баги исправляли