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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 27 456 оценок

Бесплатный инструмент для создания модов для The Witcher 3: Wild Hunt выйдет 21 мая

butcher69
Новости

Три недели назад в Steam началось ограниченное тестирование The Witcher 3 REDkit, а сегодня CD Projekt объявила, что набор инструментов будет доступен всем желающим 21 мая, включая GOG и Epic Games Store.

Все владельцы The Witcher 3: Wild Hunt получат его совершенно бесплатно. Опробовать The Witcher 3 REDkit успел даже один из разработчиков игры, дизайнер заданий Филипп Вебер. Вероятно, в ближайшее время мастерская «Ведьмака 3» в Steam также полноценно запустится.

Редактор The Witcher 3 REDkit основан на инструментах, использовавшихся при создании игры. Моддеры получат практически безграничную свободу. Желающие смогут изменять игру по своему вкусу, модифицируя задания, предметы, оружие, персонажей, сюжет, локации и анимацию.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Dmitriy_1981

Правда, в нем все на английском языке, куча таблиц, каких-то длинющих списков. Ничего непонятно... Эх...

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saa0891

Не прошло и сто лет, но в любом случае это очень хорошо.

0
Perseus_33

Опоздали всего на 10 лет. Это должно было быть на релизе, когда был хайп. Или хотя бы с выходом псевдоремастера. А так, ну допустим, кто-то начнет что-то пилить, и сколько ждать полноценного релиза мода? еще лет пять?

-1
Пользователь ВКонтакте

А разрабы каждой игры обязаны прям выпускать редакторы своих игр?))) уж молчал бы лучше // Mikhail Tsyganov

0
NochnoiGid

"Своевременно"...

-1
ChromeDisaster

Лучше бы баги исправляли

-1