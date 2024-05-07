Black Myth: Wukong стала самой желанной игрой в Steam после запуска Hades 2

С неожиданным запуском Hades 2 в Steam в рамках программы раннего доступа самой желанной игрой на платформе Valve теперь стала Black Myth: Wukong, впечатляющий китайский экшен, который в настоящее время является самой ожидаемой игрой среди пользователей.
Фактически, речь идет об играх, которые присутствуют в наибольшем количестве «списков пожеланий» пользователей Steam: до недавнего времени игрой, которая больше всего присутствовала в этих списках, была Hades 2.
На второй позиции среди игр, наиболее присутствующих в списках желаний Steam, обосновалась Hollow Knight: Silksong.
На третьей позиции в этом рейтинге находится Frostpunk 2, а на четвертом — S.T.A.L.K.E.R. 2, за которой последует ARK 2.
Даа спору нет, игруля очень интересна, судя по трейлерам.
Очень жду игру. Сейчас читаю "Путешествие на Запад".
Игру бы глянуть целиком. А то демки, потом игра, потом патчи к игре, потом патчи к патчам, затем ДЛС -- вот тогда и поиграем. А вот Hades 2 как-то напомнили знакомые браузерные онлайн игры
Хм- напомните навскидку хоть десяток годных китайских игр.
Очень интересно что сделают. И ведь реально могут же.
Жду предзаказов!
Да эту демку анриала 5 уже столько лет показывают, выпустите или не выпускайте новости, уже раздражает этот мамкин кинг, 4 года назад геймплей показали, а игры всё нет...