ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.6 237 оценок

Black Myth: Wukong стала самой желанной игрой в Steam после запуска Hades 2

monk70
Новости

С неожиданным запуском Hades 2 в Steam в рамках программы раннего доступа самой желанной игрой на платформе Valve теперь стала Black Myth: Wukong, впечатляющий китайский экшен, который в настоящее время является самой ожидаемой игрой среди пользователей.

Фактически, речь идет об играх, которые присутствуют в наибольшем количестве «списков пожеланий» пользователей Steam: до недавнего времени игрой, которая больше всего присутствовала в этих списках, была Hades 2.

На второй позиции среди игр, наиболее присутствующих в списках желаний Steam, обосновалась Hollow Knight: Silksong.

На третьей позиции в этом рейтинге находится Frostpunk 2, а на четвертом — S.T.A.L.K.E.R. 2, за которой последует ARK 2.

7
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Bambillo132

Даа спору нет, игруля очень интересна, судя по трейлерам.

2
Tiger Goose

Очень жду игру. Сейчас читаю "Путешествие на Запад".

1
Беркут Слеер

Игру бы глянуть целиком. А то демки, потом игра, потом патчи к игре, потом патчи к патчам, затем ДЛС -- вот тогда и поиграем. А вот Hades 2 как-то напомнили знакомые браузерные онлайн игры

0
Alex Row

Хм- напомните навскидку хоть десяток годных китайских игр.

0
Кей Овальд

Очень интересно что сделают. И ведь реально могут же.

0
Sir Walter

Жду предзаказов!

-1
Antoxanotdance

Да эту демку анриала 5 уже столько лет показывают, выпустите или не выпускайте новости, уже раздражает этот мамкин кинг, 4 года назад геймплей показали, а игры всё нет...

-2