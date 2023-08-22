Авторы SnowRunner анонсировали новый симулятор езды по бездорожью Expeditions: A MudRunner Game

Сегодня на выставке Gamescom 2023 издатель Saber Interactive и разработчик Saber Interactive анонсировали новый симулятор езды по бездорожью Expeditions: A MudRunner Game.
Игра представляет собой незабываемое приключение по бездорожью, в котором игроки выполняют исследовательские миссии и управляют различными вездеходами, используя высокотехнологичные инструменты и управляя своим лагерем и командой, чтобы обеспечить успех в дикой природе. Более подробная информация содержится в следующем обзоре:
Игра выйдет в 2024 году
Э-э-э.. SnowRunner с новыми картами, доп.активностями и прэколдесами. Не, чёт не впечатляет от слова совсем.
Жирный минус игре за то,что убрали русский язык.Гейропа.
Почему-то физика грязи выглядит ещё хуже чем в прошлой игре.
Надеюсь в этот раз онлайн будет нормально работать и хотя бы текстовый чат в игре будет.
А что в Snowrunner не так, с другом на протяжении долгого времени играли и все ок было
играл с релиза еще в EGS, позже купил в Steam, у нас с друзьями как раз таки часто были проблемы с коннектом, и пофиг кто хост. Эта проблема очень распространена, вам видимо повезло что таких проблем нет.
Возможно
...потому что кто-то из вас (достаточно одному иметь) не имеет услуги "статический IP", которая у любого провайдера интернета стоит копейки в месяц
По видео графика будто осталось на том же уровне что и прошлая часть игры.
Ясно, просто нужно продать ту же игру третий раз.