Авторы SnowRunner анонсировали новый симулятор езды по бездорожью Expeditions: A MudRunner Game ©

Сегодня на выставке Gamescom 2023 издатель Saber Interactive и разработчик Saber Interactive анонсировали новый симулятор езды по бездорожью Expeditions: A MudRunner Game.

Игра представляет собой незабываемое приключение по бездорожью, в котором игроки выполняют исследовательские миссии и управляют различными вездеходами, используя высокотехнологичные инструменты и управляя своим лагерем и командой, чтобы обеспечить успех в дикой природе. Более подробная информация содержится в следующем обзоре:

Игра выйдет в 2024 году