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Expeditions: A MudRunner Game 2024 г.
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Авторы SnowRunner анонсировали новый симулятор езды по бездорожью Expeditions: A MudRunner Game

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butcher69
Новости

Сегодня на выставке Gamescom 2023 издатель Saber Interactive и разработчик Saber Interactive анонсировали новый симулятор езды по бездорожью Expeditions: A MudRunner Game.

Игра представляет собой незабываемое приключение по бездорожью, в котором игроки выполняют исследовательские миссии и управляют различными вездеходами, используя высокотехнологичные инструменты и управляя своим лагерем и командой, чтобы обеспечить успех в дикой природе. Более подробная информация содержится в следующем обзоре:

Игра выйдет в 2024 году

16
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
CallXO3

Э-э-э.. SnowRunner с новыми картами, доп.активностями и прэколдесами. Не, чёт не впечатляет от слова совсем.

4
Xemylst

Жирный минус игре за то,что убрали русский язык.Гейропа.

3
sapov

Почему-то физика грязи выглядит ещё хуже чем в прошлой игре.

1
Skudush

Надеюсь в этот раз онлайн будет нормально работать и хотя бы текстовый чат в игре будет.

0
akunamatatas

А что в Snowrunner не так, с другом на протяжении долгого времени играли и все ок было

2
Skudush akunamatatas

играл с релиза еще в EGS, позже купил в Steam, у нас с друзьями как раз таки часто были проблемы с коннектом, и пофиг кто хост. Эта проблема очень распространена, вам видимо повезло что таких проблем нет.

0
akunamatatas Skudush

Возможно

0
Игорь Остапенко Skudush

...потому что кто-то из вас (достаточно одному иметь) не имеет услуги "статический IP", которая у любого провайдера интернета стоит копейки в месяц

0
kotasha

По видео графика будто осталось на том же уровне что и прошлая часть игры.

0
Scorpion_GamePlay

Ясно, просто нужно продать ту же игру третий раз.

0